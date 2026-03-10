BIST 13.176
16 yaşındaki çocuk 17 yaşındaki çocuğu öldürdü

Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Mustafa Yağız Edik, akranı tarafından öldürüldü.

Aksaray'da çocuklar arasında çıkan kavga kanlı bitti. Küçük Bölcek Mahallesi'nde Mustafa Yağız Edik (17) ile R.M. (16) iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.M.'nin bıçakla akranını yaralayıp kaçtığı öne sürüldü.

 İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Yağız Edik müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 Polis ekipleri R.M.'yi gözaltına aldı.

 BENZER OLAY GAZİANTEP'TE DE YAŞANMIŞTI

 Benzer bir cinayet iki ay önce de Gaziantep'te işlenmişti.

 Bir süre önce aynı kuaförde beraber çalıştığı ve husumetli olduğu 15 yaşındaki arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki Abdullah Kaya yaşamını yitirmişti.

 ÇOCUK SUÇLU SAYISI ARTIYOR

 18 yaş altı suçlular Türkiye'de son dönemin en çok tartışılan konularından biri.

 İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi 'nin 24 Ocak 2025'te bıçaklanıp öldürülmesinin ardından suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemenin gerekliliği konusu daha fazla gündeme geldi.

 Meclis'te de konuyu araştırmak için komisyon çalışıyor. Meclis Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu'nda cezaevlerindeki duruma ilişkin bilgi verildi.

 CEZAEVLERİNDE 3 BİN 473 ÇOCUK HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU BULUNUYOR

 Adalet Bakanlığı verilerine göre kapasitesi 2 bin 736 olan ceza infaz kurumlarında 3 bin 473 çocuk hükümlü ve tutuklu var. Bunların yüzde 85'i erkek, yüzde 6'sı yabancı uyruklu.

 Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım; hükümlülerin ortalama 404 gün, tutukluların 109 gün cezaevinde kaldığını belirtip "Bu durum çocukların cezaevlerine 'gir-çık' yaptığı şeklindeki algının doğru olmadığını gösteriyor." dedi.

Verilene göre çocuklara yönelik en çok “kasten yaralama”, “hırsızlık”, “hakaret”, “tehdit”, “mala zarar verme”, “yağma”, “uyuşturucu”, “dolandırıcılık”, “çocukların cinsel istismarı” suçlarından dava açıldı.

 EMNİYET'İN 2025 VERİSİNE GÖRE 100 ŞÜPHELİDEN 6'SI ÇOCUK YAŞTA

 TÜİK Sosyal İstatistikler Daire Başkanı Turgay Altun, uyuşturucu suçlarından artış gözlendiğini söyledi. 2025'te hakkında işlem yapılan şüphelilerin yüzde 6,4'ü 18 yaş altı.

 Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, empati eksikliğinin, ekonomik nedenlerin, normal yaşamda ve siber ortamda akran zorbalığının suç nedenleri arasında olduğunu söyledi.

 Komisyonda sunum yapan Anadolu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aliye Mavili de, çocuk suçluların 2025'te yüzde 13 arttığını, suç sayısının da 178 binden 202 bine çıktığını anlattı.

