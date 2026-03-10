BIST 13.176
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede İran’daki çatışmaların Ukrayna’daki barış arayışlarını olumsuz etkilememesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde, İran'daki çatışma sürecinin Ukrayna'daki barış arayışlarına sekte vurmaması gerektiğini söyledi

Erdoğan, Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin Türkiye için kritik önem taşıdığını, limanları koruyacak ateşkese Türkiye'nin elinden gelen desteği vereceğini bildirdi.

