Barış Yarkadaş, CHP'den vekillere atılan mesajı canlı yayında gösterdi!

CHP eski Milletvekili ve TV100 yorumcusu Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 407 kişinin yargılandığı İBB yolsuzluk davasının ikinci gününün ardından davaya CHP tabanının yeterli destek vermediğini öne sürdü.

Abone ol

CHP eski Milletvekili ve TV100 yorumcusu Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması sonrası TV100'de çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Yarkadaş, canlı yayında CHP'li vekillere Genel Merkez'den gönderilen mesajı okurken, "70 CHP'li vekil inisiyatif alarak Silivri yerine Meclis'e gitti." dedi.

İBB YOLSUZLUK DAVASINDA İKİNCİ GÜN TAMAMLANDI

İBB Yolsuzluk Davası'nda ikinci gün de tamamlandı. İmamoğlu ile hakim ve savcılar arasında zaman zaman sesler yükselirken, Aykut Erdoğdu savunmasında kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmedi.

BARIŞ YARKADAŞ'TAN TV100'DE BOMBA AÇIKLAMALAR: ÇOK AZ İNSAN GİTTİ

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, yolsuzluk davasına partililerin bakışını değerlendirdi. Yarkadaş, "CHP'nin Kadıköy üyeleri, Beşiktaş üyeleri gitmediler. Çok az insan gitti. 39 ilçede çağrılar yapıldı. Tekirdağ'dan insanlar getirdi. Adliye'nin önünde 1000-1500 kişi anca oldu." dedi.

"YANCI MEDYADA YAPILAN TANTANAYA BAKMAYIN CHP'LİLER BU DAVAYI SAHİPLENMİYOR"

Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti: CHP tabanı, yancı medyada yapılan tantanaya, goygoya rağmen bu davayı sahiplenmiyor. CHP'nin seçmenini ben çok iyi biliyorum. Biz, Adalet yürüyüşünde milyonlarla yürüdük. Muharrem İnce'nin adaylığında Maltepe mitinginden 3.5 saatte çıkamadık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingleri milyonlarla yapıldı. Demek ki, CHP tabanı bu süreci sahiplenmedi.

"BU KADAR ÇAĞRIYA 1500 KİŞİ GİTTİ"

CHP'lilerin, Silivri'deki katılımlarının az olmasına bir kez daha vurgu yapan Yarkadaş, "Bu kadar çağrıya rağmen 1500 kişi ancak gidiyorsa bu CHP'nin bunu sahiplenmediğinin en önemli göstergesidir, ispatıdır." dedi.

"70 CHP'Lİ VEKİL GENEL MERKEZ'İN MESAJINA RAĞMEN SİLİVRİ'YE GİTMEDİ"

CHP içindeki ayrışmanın en net fotoğrafı ise Barış Yarkadaş'ın canlı yayında okuduğu mesaj ve sonrasında yaşananlar oldu. Yarkadaş, "CHP Genel Merkezi'nden vekillere, Silivri'ye gitmeleri için bir mesaj atıldı. Mesajda şu yazıyor: Değerli arkadaşlar, Grup Genel Kurulu toplantımız, yarın saat 13:30'da İstanbul'da Silivri Dayanışma Merkezi'mizde hazırlanan çadırda gerçekleştirilecektir. Milletvekillerimizin, bu doğrultuda, Silivri'deki grup genel kuruluna katılmaları önem taşımaktadır. Bilgi ve dikkatlerinize gereği için sunarız. Bu mesaja rağmen 70 Milletvekili Genel Merkez’in Silivri’ye gelin mesajına rağmen inisiyatif kullanarak meclise gitti.