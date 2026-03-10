Türk hava sahasına giren İran füzesi nasıl vuruldu? NATO komutanı açıkladı

İran'dan ateşlenen ve Türkiye'ye yönelik füzelere NATO müdahalesi ile imha edilmişti. Türk hava sahasına giren füzelere ilişkin NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı'nın Sözcüsü Albay Martin O'Donnell'den açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Bir önceki Türk hava savunma sahasına giren füze de yine NATO savunma unsurları tarafından imha edilmişti. İran tarafından gelen füzelerin nasıl yok edildiğine ve tespit edildiğine ilişkin bilgiler netleşmeye başladı.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı'nın Sözcüsü Albay Martin O'Donnell NTV'den Güldener Sonumut'a yaptığı açıklamada; NATO sisteminin füzeyi atıldığı anda belirlediği, "tespit, izleme, önleme ve imha" süreçlerinin 10 dakikadan az sürdüğünü açıkladı.

O’Donnell, son günlerde yaşanan iki olayda NATO’nun füze savunma sisteminin “mükemmel şekilde çalıştığını” belirterek, "NATO, ittifaka tehdit oluşturan her türlü balistik füzeyi imha edebilecek çeşitli kara ve deniz tabanlı varlıklara sahiptir ve biz de bunu yaptık." dedi.

İttifakın daha çok Doğu kanadına odaklandığı ve Güney kanadını unuttuğu yönünde bir algı olduğuna ilişkin soruya yanıt veren O'Donnell, "Bazılarının neden böyle düşündüğünü anlayabiliyorum. Ancak hem ittifak içinden hem de Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı açısından durumun kesinlikle böyle olmadığını söyleyebilirim. Son dönemde Baltık, Kuzey Kutbu ve Doğu kanadı manşetlerde çok yer alsa da NATO'nun tek odak noktası buralar değildir. Bahsettiğiniz 360 derecelik yaklaşım; uzay, siber, kara, hava ve deniz gibi tüm alanları kapsadığı gibi coğrafi olarak da tüm NATO topraklarını yani Türkiye, İtalya, İspanya vb. kapsar. Manşetler ne derse desin, NATO bu bütüncül yaklaşıma odaklanmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE PATRİOT SİSTEMİ

NATO'nun Malatya'ya konuşlandırılacak Patriot sistemine ilişkin konuşan yetkili, 'artan bir tehdit' olduğuna ilişkin iddialara ise; "Şu anda bahsettiğiniz haberi doğrulamayacağım veya yalanlayamayacağım ve bunu ertelemeyi tercih ediyorum. Bilirsiniz, eğer bir ülke belirli bir bölgede sahip olduğu veya sahip olmadığı varlıklar hakkında konuşmak isterse, bahsettiğiniz o ülkeye bırakacağım." dedi.

NATO yetkilisi, "32 müttefikin gücü muazzam, hava savunma yeteneği sahibidir, bu çok, çok önemlidir. Ve elbette ittifak, İspanya'nın bu varlığı sağladığı için çok minnettar, eminim Türkiye de öyle, NATO'nun emrinde bulunan çeşitli varlıklardan biri. Biliyorsunuz, bu kapasitenin sınırlı olması, ülkelerin kapasite hedeflerine ulaşmak için savunma yatırımlarına devam etmelerinin neden bu kadar önemli olduğunu açıklıyor. Yine, operasyonel güvenlik detaylarına girmeden, kapasite hedeflerinden biri, balistik hava ve füze savunmasına yapılan yatırımlardır. Gördüğümüz gibi, bu yatırımlar ittifakı savunmak için çok, çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin envanterindeki savaş uçakları ve yerli savunma sistemlerinin aktif şekilde görev yaptığını belirterek, "NATO'nun varlıkları hakkında çok konuştuk, ama Türkiye'nin çok, çok, inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olduğunu da belirtmek istiyorum. Emrinde çeşitli imkan ve yetenekler var . Elbette, bu imkanlar hazır durumda, ister F 16'larınız olsun, ister Türkiye'nin kendi hava ve füze savunma yetenekleri olsun, hepsi şu anda devrede." değerlendirmesinde bulundu.

Türk ulusal hava savunma kapasitesinin NATO hava savunma sistemiyle entegrasyonuna ilişkin soruya yanıt veren NATO yetkilisi Albay O'Donnell, “Kesinlikle öyle” diyerek Türkiye’nin ittifakın savunma mimarisindeki kritik rolünü teyit etti.

KAYNAK: NTV