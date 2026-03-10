BIST 13.176
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray Liverpool’u bir kez daha devirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti 7’nci dakikada Lemina’nın attığı gol getirirken, temsilcimiz rövanş öncesi avantaj elde etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın golünü 7'nci dakikada Lemina kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, rövanş maçı öncesi avantaj yakalamış oldu.

Mücadelenin rövanşı 18 Mart Çarşamba günü Anfield Road Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray, daha önce grup aşamasında karşılaştığı Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.

Galatasaray 1 - 0 Liverpool

90'Galatasaray mücadeleyi 1-0 kazandı.

90'Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi.

80'Robertson'un içeri çevirdiği topu son anda Uğurcan kornere attı.

72'Liverpool, Konate ile golü buldu. Hakem golü verdi ancak VAR devreye girerek Konate'nin eliyle topa müdahale ettiğini söyledi.

66'Barış Alper'in hatalı pasında Ekitike karşı karşı kaldı. Ekitike'nin vuruşunda son anda Uğurcan gole izin vermedi.

56'Abdülkerim'in sol çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

29'Sağ kanattan Singo'nun attığı pasa Konate dokunamadı. Arka direkte Osimhen'in vuruşu üstten auta gitti.

23'Sara'nın sol kanattan kestiği ortada Davinson'un kafa dışarı gitti.
Pozisyon22'Lang'ın ortası direkt kaleye yöneldi. Kaleci son anda kornere attı.

18'Konate'nin vuruşu üstten auta gitti.

16'Sağ kanattan paslaşarak hızlı geldi Liverpool, Mc Allister'ın pasında sol çaprazdan karşı karşıya kalan Wirtz'in vuruşunu Uğurcan çıkardı.

12'Jakobs'un soldan ortasında Osimhen kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

7'GOL! Lemina topu ağlara gönderdi. Sara, sol kanattan köşe vuruşunu kullandı. Arka direğe gelen topu Osimhen içeri çevirdi. Ön direkte Lemina kafayla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

6'Lang sol kanattan hareketlendi ve pasını ceza sahasına çevirdi. Son anda Sara'dan önce Kerkez araya girdi ve topu kornere attı.

4'Liverpool maça oldukça baskılı başladı.

2'Torreira'nın pası kısa düştü. Uğurcan kalesini boşaltmıştı. Wirtz'in uzaktan vuruşu auta gitti.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Galatasaray - Liverpool ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike. 

