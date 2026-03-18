Araba camına takılan telefon tutucular yasaklanıyor cezası da çok ağır

Araba camına takılan telefon tutucular yasaklanıyor cezası da çok ağır

Trafik cezalarındaki düzenlemenin ardından yeni bir düzenleme geliyor. Araçlarda ön cama cep telefonu sabitlemek için kullanılan tutucular artık ağır kusur sayılacak. Bu kural ihlalinin cezası da yüksek. Para cezası 21 bin lirayı bulurken, trafikten men cezası da var.

Arabalarda ön camlara telefon sabitlemek için kullanılan aparatlara yasak geliyor. Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi beklenen yeni yönetmelikle ceza da geliyor.

HEPSİ YASAK OLACAK
Yeni düzenlemeyle birlikte, sürücünün görüş alanını kapatan her türlü cihaz yasak kapsamına alınıyor. Bu çerçevede, ön cama telefon sabitlemek ile multimedya ekranından video izlemek aynı hukuki engel kapsamında değerlendirilecek.

21 BİN TL CEZA VE TRAFİKTEN MEN 
Yeni düzenleme sadece bir uyarıyla sınırlı kalmayacak. Denetimlerin sıkılaşacağı bu dönemde, kuralı ihlal eden sürücülere Karayolları Trafik Kanunu’nun 73/2. maddesi üzerinden para cezası kesilecek.

*Araç ön camına aparat takmanın cezası 21 bin TL tutarında olacak.
*Kurala uymayanların araçları anında 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparklarına çekilecek.

CİHAZLAR NEREYE TAKILACAK
Sürücülerin navigasyon ihtiyacının farkında olan yetkililer ve uzmanlar, bu cezalarla karşılaşmamak için şimdiden hazırlık yapılmasını öneriyor. 

Sosyal medya fenomeni trafik polisi Hüseyin Odabaşı, paylaştığı bilgilendirme içeriklerinde sürücülerin cam yerine şu güvenli bölgeleri tercih etmesi gerektiğini vurguluyor:

Havalandırma ızgaraları: Görüş açısını kapatmayan en pratik çözüm.

Orta konsol yuvaları: Göz hizasının altında kalan güvenli bölge.

Göğüs üstü sabitleyiciler: Ancak cam seviyesini kesinlikle aşmayacak şekilde.

BU YIL BİTMEDEN YAPIN
Bu düzenleme, sürüş sırasında dikkati dağıtan unsurları azaltmayı hedefliyor. Sürücülerin 2026 yılı bitmeden araç içi düzeneklerini yeni kurallara uygun hale getirmesi, olası cezai işlemlerin ve güvenlik risklerinin önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

