Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ameliyat olan Fatih Altaylı'ya telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beyin tümörü ameliyatı geçiren gazeteci Fatih Altaylı'yı telefonla arayıp "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beyin tümörü ameliyatı olan gazeteci Fatih Altaylı'yı telefonla aradı.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre; dün akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde Altaylı'nın sağlık durumunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Altaylı da geçirdiği operasyon hakkında cumhurbaşkanına bilgi vererek, teşekkür etti.
