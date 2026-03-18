BIST 13.113
DOLAR 44,22
EURO 51,09
ALTIN 6.947,26
HABER /  GÜNCEL

'Müstehcenlik' suçundan alınmıştı! Testo Taylan tutuklandı

'Müstehcenlik' suçundan alınmıştı! Testo Taylan tutuklandı

Sosyal medyada kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ‘Testo Taylan’ lakaplı Taylan Özgüç Danyıldız, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan tutuklandı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 'Testo Taylan' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız'ın hesabından yayınlanan 'Sosyal Mühendis Akademi' başlıklı videoya ilişkin, 'sosyal deney' adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikteki davranışlara yer verildiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

'Müstehcenlik' suçundan alınmıştı! Testo Taylan tutuklandı - Resim: 0Soruşturma kapsamında, bu davranışların toplum nezdinde sıradan ve kabul edilebilir eylemler gibi sunulduğu, bu suretle kadınların aşağılanması ve kadınlara yönelik taciz eylemlerinin normalleştirilmesine elverişli bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı, bununla birlikte bazı içeriklerde müstehcen nitelik taşıyan görüntü ve davranışlara yer verilmek suretiyle genel ahlakı zedeleyebilecek paylaşımların bulunduğu ve bu içeriklerin sosyal medya platformları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığı öne sürülmüştü.

TUTUKLAMA KARARI
Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli Danyıldız Kocaeli'nde, şüpheliler Y.H. ve U.U. İstanbul'da 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'müstehcenlik' suçlarından gözaltına alınmış, daha sonra dün adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.H. ile U.U. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Şüpheli Teslo Taylan lakaplı Danyıldız da emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli Danyıldız, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
