Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağın sahibi Malta merkezli şirketin faaliyetleri durduruldu

Libya askeri heyetini taşırken 23 Aralık 2025'te Ankara yakınlarında düşen uçağın sahibi Malta merkezli özel jet şirketinin faaliyetlerinin yetkili kurum tarafından askıya alındığı bildirildi.

Ülkede kara, deniz ve hava taşımacılığından sorumlu düzenleyici kurum Transport Malta'dan, Times Of Malta gazetesine yapılan açıklamada, Fransız yapımı Falcon 50 tipi iş jetinin sahibi "Harmony Jets"in hava operatör sertifikası (AOC) ile şirketin tüm uçaklarının uçuşa elverişlilik sertifikasının askıya alındığı belirtildi.

Gazetenin haberinde, Transport Malta otoritesinin, bu iki sertifikayı askıya alma kararının, ölümcül kazaya ilişkin soruşturma sürerken fiilen şirketin uçak filosunun yere indirilmesi anlamına geldiği kaydedildi.

Harmony Jets şirketi ise konuya ilişkin gazeteye gönderdiği açıklamada, "Şirket faaliyetlerini durdurmayı planlamamakta ve geleceğe yönelik stratejik çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak mevcut operasyonel durumu açıklığa kavuşturmak için, şirketin charter faaliyetlerinin şu anda geçici olarak askıya alındığı belirtilmelidir." ifadelerini kullandı.

Gazetenin haberinde Harmony Jets'in yıllardır Libya'da önemli faaliyetler yürüttüğü, geçen yıl mayısta ülkeden tahliye çalışmalarına katıldığı ve ayrıca Birleşmiş Milletler uzmanları tarafından Libya ile ilgili olası yaptırım ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde adının geçtiği bilgilerine de yer verildi.

