Burgan Bank'tan su kaynaklarını gözeten enerji yatırımlarına sigorta desteği

Burgan Bank, yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığı finansman ve sigorta çözümleriyle bu alandaki çalışmalarına devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Burgan Bank, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimin önemine dikkati çekerken, yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığı finansman ve sigorta çözümleriyle bu alandaki çalışmalarına devam ediyor.

Banka, jeotermal enerji santrali projesini destekleyerek, tüm tesisleri ve kuyuları güvence altına alan kapsamlı sigorta yapısıyla hem çevresel risklerin yönetimine hem de kesintisiz temiz enerji üretimine katkı sağladı.

Jeotermal projelerde kuyuların güvence altına alınması ileri düzey teknik uzmanlık gerektirirken, Burgan Bank aracılık ederek sunduğu geniş teminat yapısıyla operasyonel sürekliliği ve finansal güvenliği birlikte ele aldı. Bu yaklaşım, yenilenebilir enerji yatırımlarının güvenilirliğini artırırken, çevresel risklerin etkin yönetilmesine de destek veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Sigorta Ürün Yönetimi Bölüm Başkanı Ebru Barhana, jeotermal projelerde risk yönetiminin önemine dikkati çekti.

Barhana, bu projede teminat yapısını sadece bir sigorta poliçesi olarak değil, sürdürülebilir finansman anlayışlarının bir parçası olarak kurguladıklarını belirterek, 'Güçlü sigorta şirketi işbirliğimiz ile doğru risk analizi ve mühendislik yaklaşımıyla oluşturduğumuz yapı, temiz enerji üretiminin kesintisiz sürmesine olanak veriyor. Dünya Su Günü de doğal kaynakların sorumlu kullanımının önemini bir kez daha hatırlatıyor.' ifadelerini kullandı.

Jeotermal projede gerçekleştirdikleri başarılı çalışmanın somut bir örnek teşkil ettiğini vurgulayan Barhana, hızlı koordinasyon, güçlü işbirlikleri ve müşteri odaklı yaklaşım sayesinde yüksek hacimli enerji tesisi sigortasının sonuçlandırıldığını belirtti.

Barhana, bu başarının enerji yatırımlarında doğru risk yönetimi, güçlü sigorta işbirlikleri, disiplinli müşteri seçimiyle kalıcı işbirliği ve derin müşteri ilişkileri potansiyeli yarattığının altını çizdi.

