Ali Laricani'nin nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı! Enkazdaki yüzüklü el fotoğrafı

İRAN'ın en kilit isimlerinden biri olan Ali Laricani'nin ölümüne ilişkin detaylar ve görüntüler ortaya çıktı. Ali Laricani'nin bir apartmanda öldürüldüğü söylenmişti. O apartmanda kızının evi olduğu ortaya çıktı. İsrail istihbaratı Ali Laricani'yi eve kadar takip etmiş. Ali Laricani ile birlikte oğlu da öldü. İsrail medyasında ise bir el resmi ve yüzük öne çıktı. 'Gölge lider' olarak görülen Ali Larijani, İran'ın 'Kennedy'si olarak tanımlanıyordu.

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Ayetullah Hamaney'in ölümü sonrası 'Gölge Lider' sorumluluğunu üstlendi. İran'ın stratejik aklı olan Ali Laricani, İsrail tarafından gerçekleştirilen suikast saldırısıyla yok edildi. Saldırının perde arkasına dair dünya basınında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

KIZININ EVİNDEYDİ

Fars Haber Ajansı, Laricani’nin Ali Laricani'nin öldürüldüğü sırada Tahran yakınlarındaki Perdis kentinde kızının evinde olduğunu duyurdu. Sosyal medyada tamamen yerle bir olan binanın enkaz görüntüleri saldırının tahribatını gösteriyor.

Ali Laricani bu apartmanda oğluyla birlikte öldürüldü. Kızının durumuna ilişkin haberlerde bir bilgi yer almadı.

Binaya kadar takip etmişler

The Guardian’ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre ise suikast rastlantı değil, günler öncesinden planlanan bir operasyondu.

İsrail istihbaratının pazartesi öğleden sonra Laricani’nin bir apartman dairesine giriş yaptığını doğrulamasının ardından saldırı emrinin verildiği aktarıldı.

ELİNDEKİ YÜZÜKTEN TANINMIŞ

İsrail basını ise Lacirani'nin eli olduğunu iddia ettikleri bir fotoğraf paylaştı. Haberde, İsrail ordusunun Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Lacirani'nin yüzüğünden teşhis edildiğini belirttikleri iddia edildi.

İRAN'IN GÖLGE LİDERİ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenledikleri saldırılarla başlayan savaşta Laricani, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'den sonra öldürülen en üst düzey İranlı yetkili oldu. Ali Laricani, ülkenin Batı ile nükleer müzakerelerinde de aktif rol oynadı. Ali Laricani için İran'ın 'gölge lideri' deniyordu.

KENNEDY AİLESİNE BENZETİLİYORDU

Laricani, İran'da köklü bir aileden geliyor ve ülke siyasetinde güçlü bir isimdi. Batı medyası, Laricani ailesini, ABD'de başkan ve başkan adayları çıkarmış Kennedy ailesine benzetiyordu. Ali Laricani, üç kez cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başvuru yaptı. Son başvurusu, 2024'te Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölmesinin ardındandı ama adayları değerlendirmekle görevli Anayasa Koruma Konseyi, Laricani'nin başvurusunu reddetmişti.

Laricani ailesi

Ali Laricani, 1957'de Irak'ın Necef şehrinde doğdu. Babası 1930'ların başlarında kente göç etmiş ve 1961'de ailesiyle birlikte İran'a geri dönmüştü. Laricani, matematik eğitimi gördü. Tahran Üniversitesi'nden Batı felsefesi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Babası Mirza Haşemi Amoli, Kum'daki medreseden bir din alimiydi.

Ali Laricani, Humeyni'ye yakın din alimlerinden Morteza Motahhari'nin kızıyla evliydi.



KARDEŞLERİ DE ÜST DÜZEY GÖREVLİ

Ali Laricani'nin dört erkek kardeşi var ve hepsi devlet kurumlarında üst düzey görev aldı. Kardeşi Sadık Laricani, Yüksek Danışma Kurulu Başkanı. Daha önce de Uzmanlar Meclisi ve Anayasa Koruma Konseyi üyesi, ardından da yargı erkinin başkanı olarak olarak görev aldı.

Sadık Laricani, ABD tarafından hedef alınan isimler arasındaydı. Kardeşi Muhammed Cevad Laricani, İnsan Hakları Konseyi Sekreteri olarak görev yaptı ve şu anda Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü Direktörü.

Cevad Laricani milletvekilliği de yaptı. Bir diğer kardeşi Dr. Bakır Laricani, Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Enstitüsü başkanlığına atandı. Diğer kardeşi Fazıl Laricani ise İran'daki Azad Üniversitesi'nin rektörü ve daha önce de Kanada'nın Ottawa şehrindeki İran kültür ataşesiydi.