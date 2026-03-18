AVM çıkışı Tamer Karadağlı'ya sözlü saldırı: Şikayetçi oldu

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve oyuncu Tamer Karadağlı, geride bıraktığımız günlerde Sarıyer’de bir alışveriş merkezinin önünde aracını beklerken yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Çağdan Evren Şenlik'in haberine göre, bu sırada Tamer Karadağlı’yı gören bir kişi iddiaya göre Karadağlı’ya yönelik art arda hakaret içerikli sözler söyledi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay üzerine Tamer Karadağlı'nın şikayetçi olduğu öğrenilirken, sözlü saldırıda bulunan şahıs gözaltına alındı. Saldırgan şahıs ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.