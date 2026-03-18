Trump iltica edin demişti! İran kadın futbol oyuncularının kararına bakın

2026 Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Asya Kupası’na katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesinin durumu merak konusuydu. ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya'ya iltica hakkı verin, "Eğer siz vermezseniz ABD kabul edecektir" demişti. İltica hakkı tanınan kadın futbolculardan sadece 2'si kaldı 5'i döndü.

2026 Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Asya Kupası’na katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi, bugün öğle saatlerinde Iğdır Havalimanı’na iniş yaptı. Kafile, buradan karayoluyla Iğdır üzerinden İran’a geçecek.

TRUMP ABD KABUL EDER DEMİŞTİ

Trump iltica edin demişti! İran kadın futbol oyuncularının kararına bakın - Resim: 0

ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle Avustralya İranlı kadın oyunculara ilticak hakkı tanımıştı. Trump şöyle demişti;
-“Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı’nın büyük ihtimalle öldürülecekleri İran’a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir hata yapıyor. Onlara iltica hakkı verin. Eğer siz vermezseniz ABD kabul edecektir”.

İLTİCADAN VAZGEÇTİLER

Trump iltica edin demişti! İran kadın futbol oyuncularının kararına bakın - Resim: 1

Trump'ın talebi üzerine Avustralya hükümeti İran kadın futbol takımına iltica hakkı tanımıştı. İlk anda takımın 7 üyesinin ülkede kalmak istediği, ancak son anda bir kişinin karar değiştirmesi üzerine 6 kişiye iltica hakkı verildiğini açıklamıştı.

Kadın futbolcular aldıkları iltica hakkından vazgeçtiler. 7 futbolcudan sadece 2'si Avustralya'a kalmaya karar verirken 5 futbolcu ülkelerine dönme kararı aldılar.

Avustralya'ya iltica etmekten vazgeçen kadın sporcular bulunduğu kafile, kara yoluyla ülkelerine dönmek için Iğdır Bülent Aydın Havalimanı'ndan kara yoluyla ülkelerine dönüyorlar.

Milli Marş'ta sessiz kalmışlardı
Avustralya’da düzenlenen turnuvada İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, oynadıkları bir maç öncesinde İran milli marşı okunurken sessiz kalmıştı. Bu durum İran’da tartışmalara yol açmıştı.

Trump iltica edin demişti! İran kadın futbol oyuncularının kararına bakın - Resim: 2

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Avustralya’nın futbolcuları İran’a geri göndermesinin “ciddi bir insani hata” olacağını söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
19 Mart'taki seferler iptal! Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
19 Mart'taki seferler iptal! Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
ABD Başkanı Trump NATO müttefiklerini hedef aldı: Aptallar
ABD Başkanı Trump NATO müttefiklerini hedef aldı: Aptallar
'Müstehcenlik' suçundan alınmıştı! Testo Taylan tutuklandı
'Müstehcenlik' suçundan alınmıştı! Testo Taylan tutuklandı
İstanbul Valisi Gül'den bayram öncesi otogardaki polis denetim noktasına ziyaret
İstanbul Valisi Gül'den bayram öncesi otogardaki polis denetim noktasına ziyaret
Bakanlıktan "Bayram desteği" iddialarına ilişkin açıklama
Bakanlıktan "Bayram desteği" iddialarına ilişkin açıklama
Midas vs BtcTürk: Hangi Yatırım Platformu Sizin İçin Daha Avantajlı?
Midas vs BtcTürk: Hangi Yatırım Platformu Sizin İçin Daha Avantajlı?
İran'dan İsrail ve ABD hedeflerine çok başlıklı füzelerle yeni saldırılar
İran'dan İsrail ve ABD hedeflerine çok başlıklı füzelerle yeni saldırılar
Ali Laricani'nin nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı! Enkazdaki yüzüklü el fotoğrafı
Ali Laricani'nin nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı! Enkazdaki yüzüklü el fotoğrafı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Çanakkale paylaşımı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Çanakkale paylaşımı
İran ordusu "yeni bir bölgesel düzen" mesajı verip duyurdu: Daha modern silahlar kullanacağız
İran ordusu "yeni bir bölgesel düzen" mesajı verip duyurdu: Daha modern silahlar kullanacağız
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den çok net "ateşkes" açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den çok net "ateşkes" açıklaması
İsrail: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüldü
İsrail: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüldü