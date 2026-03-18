Trump iltica edin demişti! İran kadın futbol oyuncularının kararına bakın

2026 Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Asya Kupası’na katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesinin durumu merak konusuydu. ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya'ya iltica hakkı verin, "Eğer siz vermezseniz ABD kabul edecektir" demişti. İltica hakkı tanınan kadın futbolculardan sadece 2'si kaldı 5'i döndü.

2026 Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Asya Kupası’na katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı kafilesi, bugün öğle saatlerinde Iğdır Havalimanı’na iniş yaptı. Kafile, buradan karayoluyla Iğdır üzerinden İran’a geçecek.

TRUMP ABD KABUL EDER DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle Avustralya İranlı kadın oyunculara ilticak hakkı tanımıştı. Trump şöyle demişti;

-“Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı’nın büyük ihtimalle öldürülecekleri İran’a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir hata yapıyor. Onlara iltica hakkı verin. Eğer siz vermezseniz ABD kabul edecektir”.

İLTİCADAN VAZGEÇTİLER

Trump'ın talebi üzerine Avustralya hükümeti İran kadın futbol takımına iltica hakkı tanımıştı. İlk anda takımın 7 üyesinin ülkede kalmak istediği, ancak son anda bir kişinin karar değiştirmesi üzerine 6 kişiye iltica hakkı verildiğini açıklamıştı.

Kadın futbolcular aldıkları iltica hakkından vazgeçtiler. 7 futbolcudan sadece 2'si Avustralya'a kalmaya karar verirken 5 futbolcu ülkelerine dönme kararı aldılar.

Avustralya'ya iltica etmekten vazgeçen kadın sporcular bulunduğu kafile, kara yoluyla ülkelerine dönmek için Iğdır Bülent Aydın Havalimanı'ndan kara yoluyla ülkelerine dönüyorlar.

Milli Marş'ta sessiz kalmışlardı

Avustralya’da düzenlenen turnuvada İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, oynadıkları bir maç öncesinde İran milli marşı okunurken sessiz kalmıştı. Bu durum İran’da tartışmalara yol açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Avustralya’nın futbolcuları İran’a geri göndermesinin “ciddi bir insani hata” olacağını söylemişti.