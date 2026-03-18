ABD Başkanı Trump NATO müttefiklerini hedef aldı: Aptallar

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıların 19. gününde savaş tüm şiddetiyle sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, kendisine destek vermeyen Batılı mütefiklerine yönelik skandal ifadeler kullandı. Trump, "Unutmayın, o 'aptallar'ın hepsine söylüyorum. İran herkes tarafından terörün bir numaralı sponsor devleti olarak görülüyor. Biz, İran'ı hızla saf dışı bırakıyoruz" dedi.

ABD/İsrail-İran savaşının 19. gününde tarafların karşılıklı saldırıları tüm hızıyla sürüyor.

İsrail'in saldırıları sonrası İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani hayatını kaybetti.

İntikam saldısı

Tahran yönetimi haberi doğrularken, misilleme olarak Tel Aviv'i füze yağmuruna tuttu.

Öte yandan İran basını, Aseluye kentindeki petrol rafinerilerinin ABD-İsrail tarafından hedef alındığını duyurdu.

İran'dan geri adım yok

Al Jazeera’ya konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin ABD-İsrail ile savaşta geri adım atmayacağını belirterek, "Ateşkesi kabul etmiyoruz. Ancak savaşı kalıcı olarak bitirecek ve İran’ın zararlarını karşılayacak bir öneri olursa dinleriz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump kendisine destek vermeyen Batılı mütefiklerine skandal ifadeler kullandı.

Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran hakkında yeni açıklamada bulundu. 

Müttefiklerini hedef aldı

Açıklamasında destek aradığı müttefiklerini hedef alan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Unutmayın, o 'aptallar'ın hepsine söylüyorum. İran herkes tarafından terörün bir numaralı sponsor devleti olarak görülüyor. Biz, İran'ı hızla saf dışı bırakıyoruz"

