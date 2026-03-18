İran ordusu "yeni bir bölgesel düzen" mesajı verip duyurdu: Daha modern silahlar kullanacağız

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ilerleyen günlerde ABD-İsrail hedeflerine karşı daha modern silahlar kullanacaklarını söyledi.

Ekreminiya, devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuştu.ABD-İsrail'in ülkesine açtığı savaş sonrası İran'ın karşılık vermesiyle "ABD'nin varlığına dayalı bölgesel düzenin çöktüğünü "söyleyen Ekreminiya, şunları kaydetti: "Çünkü bu düzenin altyapısının çoğu yok edildi ve Amerikalılar buralardaki varlıklarını bile koruyamadılar. Arap ülkeleri de bunu anladı ve Allah'ın izniyle, savaştan sonra elbette Amerika'nın varlığı olmadan yeni bir bölgesel düzen kuracağız."

Tuğgeneral Ekreminiya, "saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerini ve şehitlerin intikamını alacaklarını" belirterek, "Önümüzdeki savaş günlerinde daha modern silahlar kullanacağız." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den çok net "ateşkes" açıklaması
İsrail: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüldü
Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağın sahibi Malta merkezli şirketin faaliyetleri durduruldu
Fenerbahçeil futbolcu Levent Mercan'dan kötü haber
Burgan Bank'tan su kaynaklarını gözeten enerji yatırımlarına sigorta desteği
Irak'tan kritik Kerkük petrolü açıklaması: Ceyhan limanı...
Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar böyle yanıtladı
'Al başına belayı'! Cihat Yaycı'dan tedirgin eden plan 'Onlar bize savaş açacak'
THY'den Ramazan Bayramı tatili için 297 ek sefer
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 33 kişi hayatını kaybetti
Bakan Çiftçi'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi paylaşımı
MSB duyurdu! Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
