Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Çanakkale paylaşımı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nde şehit olan Türk askerlerini andı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla mesaj paylaşıldı.

Paylaşımda, "Çanakkale Savaşı'nda büyük fedakarlık göstermiş şehitlerimizin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle anıyoruz. Onların gösterdiği cesaret ve birlik ruhu, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin sarsılmaz temelini oluşturmaktadır. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verildi.