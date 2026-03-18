İsrail: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüldü

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in İsrail ordusunun gece düzenlediği hava saldırısında öldüğünü ileri sürdü. İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya ise "Savaştan sonra Amerika'nın varlığı olmadan yeni bir bölgesel düzen kuracağız." dedi. Ekreminiya şehitlerin intikamını alacaklarını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Katz, askeri komuta kademesiyle yaptığı değerlendirme toplantısında İran ve Lübnan'a düzenledikleri saldırılara ilişkin konuştu.

İran İstihbarat Bakanı Hatib’in gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısında öldüğünü ileri süren Bakan Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna İranlı üst düzey yetkililerinden herhangi birini ek onaya gerek kalmadan hedef alma yetkisi verdiklerini söyledi.

"Savaşı tırmandıracak önemli sürprizler"

İran'da kimsenin dokunulmazlığı olmadığı tehdidini savuran Katz, bugün Lübnan ve İran'a düzenleyecekleri saldırılarda "savaşı tırmandıracak önemli sürprizleri olduğunu" savundu.

İsrail ordusundan açıklama

Katz'ın açıklamasının ardından İsrail ordusu da İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in öldüğünü iddia etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’ın birincil istihbarat örgütünün 2021 yılından bu yana başındaki Hatib’in, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen saldırıda hedef alındığı savunuldu.

İran'dan 'yeni bölgesel düzen' mesajı

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuştu. ABD-İsrail'in ülkesine açtığı savaş sonrası İran'ın karşılık vermesiyle "ABD'nin varlığına dayalı bölgesel düzenin çöktüğünü "söyleyen Ekreminiya, şunları kaydetti: "Çünkü bu düzenin altyapısının çoğu yok edildi ve Amerikalılar buralardaki varlıklarını bile koruyamadılar. Arap ülkeleri de bunu anladı ve Allah'ın izniyle, savaştan sonra elbette Amerika'nın varlığı olmadan yeni bir bölgesel düzen kuracağız."

"Önümüzdeki günlerde..."

Tuğgeneral Ekreminiya, "saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerini ve şehitlerin intikamını alacaklarını" belirterek, "Önümüzdeki savaş günlerinde daha modern silahlar kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Öte yandan Yarı resmi Mehr Haber Ajansının Petrol Bakanlığından aldığı bilgilere dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail saldırısında Güney Pars doğalgaz sahası ABD-İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu. Saldırılarda doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ıncı fazlarının hedef alındığı belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.