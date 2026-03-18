Altından sinyal geldi! İslam Memiş fırsatı duyurdu FED kararında bu olursa...

Bugün açıklanacak olan Fed faiz kararını beklerken altın piyasası yatay seyrini koruyor. Altının gram fiyatı 7 bin 110- 7120 lira civarında dar bir bantta hareket ediyor. Ons altın ise 5 bin dolar altına sarktı ve 4.992 dolara kadar geriledi. Çeyrek altın 11.641 TL'den satılırken tam altın fiyatı da saat 11.00 itibariyle 47.514 lira civarında geziniyor. FED'in açıklanacak olan kararıyla birlikte altın ya fırlayacak ya da biraz daha düşüp alım fırsatı verecek. Peki FED'in faiz kararı için beklentiler ne yönde, altın düşer mi yükselir mi? İslam Memiş'ten altın için çok önemli tüyolar geldi;