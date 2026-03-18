Altından sinyal geldi! İslam Memiş fırsatı duyurdu FED kararında bu olursa...
Altın piyasaları bugün açıklanacak olan FED'in faiz kararına kilitlendi. Bu karar altın fiyatlarını ya patlatacak ya daha da düşürecek. Dar bant aralığında sıkışan altın için bugün çok kritik. Para ve altın uzmanı İslam Memiş, kararsız olan yatırımcılar için altında beklentisini açıkladı. 'Benim nazarımda altın ucuz' diyen İslam Memiş, çok önemli bilgiler paylaştı.
Bugün açıklanacak olan Fed faiz kararını beklerken altın piyasası yatay seyrini koruyor. Altının gram fiyatı 7 bin 110- 7120 lira civarında dar bir bantta hareket ediyor. Ons altın ise 5 bin dolar altına sarktı ve 4.992 dolara kadar geriledi. Çeyrek altın 11.641 TL'den satılırken tam altın fiyatı da saat 11.00 itibariyle 47.514 lira civarında geziniyor. FED'in açıklanacak olan kararıyla birlikte altın ya fırlayacak ya da biraz daha düşüp alım fırsatı verecek. Peki FED'in faiz kararı için beklentiler ne yönde, altın düşer mi yükselir mi? İslam Memiş'ten altın için çok önemli tüyolar geldi;
ALTINDA SİNYAL GELDİ FED KARARI...
Altın uzmanı İslam Memiş, FED kararı altın fiyatlarını artırır mı düşürür mü sorusunu yanıtladı. Memiş şu bilgiyi verdi;
-Ons altın tarafında 5 bin dolar altına sarkmalar gördük. Altın bize bir sinyal verdi. ABD Merkez bankası FED'in faiz kararına odaklanan bir piyasa var karşımızda. Altın sıkıştığı dar bant aralığında FED'in faiz kararını bekliyor. Altından şu sinyal geldi. Eğer FED tarafından faiz indirimi gelirse yükselirim, ama pas geçerse veya faiz artırımı gelirse 4800 dolar seviyesine kadar ben gerilerim mesajını piyasalara vermiş oldu.
ALTIN ALIM FIRSATI VERİYOR
-Altın her ne kadar dar bant aralığında kalsa da ben düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyor. 5 bin dolar seviyesinin altını kısa vadeli yatırımcılara kesinlikle alım fırsatı sunduğunu görürüm. 5800 - 6 bin dolar seviyesi beklentimiz devam ettiği için her düşüşü ilave, her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz.
BURALAR UCUZ
-Bu yıl yarısına kadar hedefimiz 5800-6 bin dolar seviyesi. Şu anda ucuz olan bir ons altın var. 5 bin doların altına 4800 dolara kadar sarkarsa altını burada ucuz görmeye devam edeceğiz. Altın bizim nazarımızda ucuz olmaya devam ediyor.