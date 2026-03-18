BIST 13.239
DOLAR 44,22
EURO 51,12
ALTIN 7.089,35
HABER / EKONOMİ

Hürmüz ABD'yi yıkacak! Büyük döngü başladı diyen finansçıdan olay kehanet

ABD için Hürmüz Boğazı çöküşün başı olabilir. Ünlü finansçı çöküş sinyallerinin geldiğini iddia edip, ABD'de iç kaosa kadar gidecek bir sürecin yaşanabileceğini iddia etti. Finans dünyasının tanınmış isimlerinden Ray Dalio yaşananları 'Büyük döngü ve servet transferi' olarak tanımladı. Dalio, İngiltere'nin sömürge imparatorluğunun da Süveyş krizi ile bittiğini hatırlattı.

Abone ol

ABD, İsrail ile birlikte İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonlarda beklenmedik kayıplar yaşarken, Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik kontrolünü de tehdit altında buluyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ekonomiye maliyeti trilyon doları bulurken, doların rezerv para birimi statüsü da sallantıda.

Finans dünyasının tanınmış isimlerinden Ray Dalio, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin ABD’nin küresel liderliğinin “final testi” olduğunu belirtiyor.

Dalio, bu geçişlerin engellenmesi veya dolar dışı para birimleriyle yapılması durumunda, petrodolar sisteminin çökeceğini ve ABD’nin ekonomik gücünün ciddi şekilde zayıflayacağını savunuyor.

İNGİLTERE SÜVEYŞTE ÇÖKTÜ

Dalio, Süveyş Krizi’ni örnek göstererek, İngiltere’nin stratejik yenilgisi sonrası imparatorluk statüsünü kaybettiğini hatırlatıyor.

ÇÖKÜŞÜN İŞARETLERİ BELİRGİNLEŞTİ

RAY Dalio, "Büyük Döngü" olarak adlandırdığı teorisinde, yükselen ve çöken imparatorlukların ortak özelliklerini sıraladı. ABD'nin şu an bu döngünün riskli bir aşamasında olduğunu belirten ünlü yatırımcı, çöküşü tetikleyebilecek üç ana unsuru öne çıkardı:

*Devasa borç ve para basımı: ABD ekonomisinin sürdürülemez borç yükü ve doların satın alma gücündeki aşınma.

*İçsel çatışma: ABD içindeki siyasi kutuplaşmanın ve toplumsal gerilimin, dış tehditlere karşı ülkeyi kırılgan hale getirmesi.

*Dış savaş ve jeopolitik yenilgi: İran gibi bölgesel güçlerle girilen maliyetli savaşların, ABD'nin askeri ve ekonomik kaynaklarını tüketmesi.

BÜYÜK DÖNGÜ VE SERVET TRANSFERİ

Dalio, mevcut sürecin sadece jeopolitik kriz değil, aynı zamanda küresel servet transferi dönemi olduğunu söylüyor. Yatırımcılara, çeşitlendirilmiş portföyler ve reel varlıklar üzerinden koruma önerisinde bulunuyor. Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin, ABD’nin dünya ekonomisindeki hakimiyetine doğrudan etkisi olacağı öngörülüyor.

