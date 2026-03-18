HABER / EKONOMİ

Getir'in eski yatırımcılarından Getir'e 100 milyonluk ihtar

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Getir, bu kez eski çalışanları ve yatırımcılarının ihtarıyla karşı karşıya. Getir'in büyüme sürecinde şirkete yatırım yapan 25 yatırımcı, toplamda 2 milyon 246 bin dolarlık (98 milyon 776 bin TL) zararlarının giderilmesi için şirkete ihtar çekti.

2024'teki Hisse Geri Alım Programı'nda ödemeden mahrum kaldıklarını savunan yatırımcılar, Balia üzerinden yatırımların yapıldığını ancak hedefin Getir olduğunu vurguladı.

İhtarnamede yer alan iddialara göre, 2024 yılı başında Getir'in çatı şirketi olan Getir B.V. tarafından başlatılan ve yaklaşık 600 çalışan-yatırımcıyı kapsayan "Hisse Geri Alım Programı"nda (Buy-back), belirli bir gruba ödeme yapılırken ihtarnamede adı geçen 25 kişiye herhangi bir ödeme yapılmadı.

Yatırımcılar, Getir markasına duydukları güvenle bu yatırımları yaptıklarını ancak "Balia" isimli operasyonel olmayan aracı şirketler üzerinden mağdur edildiklerini öne sürdü. 25 yatırımcının avukatı Can Cebeci aracılığıyla düzenlenen ihtarnamede yatırımların hukuki olarak Balia şirketi üzerinden yapıldığının gösterildiği ancak asıl yatırım hedefinin Getir olduğu belirtildi.

Türk Ticaret Kanunu'ndaki "Şirketler Topluluğu Sorumluluğu" ve "Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması" ilkelerine atıfta bulunulan ihtarnamede, Getir'in bu borçlardan doğrudan sorumlu tutulması gerektiği savunuldu. (Kaynak: Odatv)

