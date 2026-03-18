Ölen eşi için yas kitabı yazan kadın kocasının katili çıktı

ABD'de kocasının ani ölümünden sonra çocuklar için bir yasla başa çıkma kitabı yazan kadın, eşinin katili çıktı. Kouri Richins adlı kadının kocasını zehirleyerek öldürdüğü tespit edildi. Kadının hem yasak ilişkisi olduğu hem de kocasının sigorta parasını almak için bunu yaptığı belirlendi.

ABD'nin Utah eyaletinde görülen davada jüri, üç saat süren değerlendirmeden sonra Kouri Richins adlı kadını Mart 2022'de kocasını fentanil katılmış bir içecekle öldürmekten suçlu buldu.

PARA VE GİZLİ SEVGİLİ

Dava sırasında 35 yaşındaki Richnins'in milyonlarca dolarlık borcunun olduğu, kocası adına hayat sigortası yaptırdığı ve evlilik dışı bir ilişki yaşadığı kaydedildi.

Savcılar, Erich Richins'in öldürülmesinde kullanılan uyuşturucuyu satan kadın da dahil olmak üzere 40'tan fazla tanık çağırdı. Kouri Richins'in savunma ekibi ise tanık çağırmadı ve kendisi de mahkemede ifade vermedi.

4 MİLYON DOLARLIK EV

Richins ayrıca Park City kentindeki bir kayak merkezinin yakınlarında kocasının üstüne olan eve ait sigortalardan tazminat almaya çalışmaktan da suçlu bulundu. Savcılar, sanığın kocasının ölümünden sonra 4 milyon dolarlık evin kendisine miras kalacağını sandığını belirtti.

(Kaynak : BBC)