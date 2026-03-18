Azerbaycan'dan İran adımı!

Azerbaycan, İran'a yeniden gıda ve ilaç malzemelerinden oluşan insani yardım gönderdi.

Abone ol

Azerbaycan Devlet Haber Ajansından (AZERTAC) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda, İran'a insani yardım gönderildi.

İnsani yardımın toplam hacmi 82 ton oldu. Yardım kapsamında 76 ton gıda ve erzak, 4 ton ilaç ile 2 ton tıbbi malzeme yer aldı.

İnsani yardım malzemeleri 5 TIR ile sevk edildi.

Nevruz Bayramı dolayısıyla yardım konvoyuna bayramlık hediyelerle çeşitli Nevruz ürünleri de eklendi.

Azerbaycan daha önce de İran'a gıda ve ilaç yardımında bulunmuştu.