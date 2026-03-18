BIST 13.218
DOLAR 44,20
EURO 51,21
ALTIN 7.105,16
HABER /  SPOR

Fas, olaylı maç sonrası Afrika Kupası şampiyon ilan edildi

Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan olayların ardından CAF Temyiz Kurulu, Senegal’in sahadan çekilmesi nedeniyle maçı 3-0 hükmen Fas lehine tescilledi ve Senegal’in şampiyonluğunu iptal etti.

Abone ol

CAF Temyiz Kurulu, Senegal’in 2025 Afrika Kupası’ndaki şampiyonluğunu iptal etti. Böylece Fas, 2025 Afrika Kupası’nın şampiyonu ilan edildi.

Afrika Uluslar Kupası finalinde sahadan çekilen ve daha sonrasında sahaya tekrar dönerek şampiyon olan Senegal’in Fas karşısında 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildi.

Kupa, Fas’a teslim edilecek.

FİNALDE NELER OLMUŞTU?

90+2: Senegal attı, hakem saymadı, olay çıktı.

90+8: Fas, VAR uyarısıyla penaltı kazandı, olay çıktı.

90+12: Senegalli oyuncular, kararı protesto edip sahayı terk etti.

90+21: Senegalli oyuncular, Sadio Mane'nin çabasıyla geri döndü.

90+24: Brahim Diaz, panenka deneyip kaçırdı, maç uzadı.

94: Papa Gueye müthiş bir golle Senegal'i öne geçirdi.

120+3: Senegal, Fas topraklarında Fas'a karşı oynadığı finali kazandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran resmen doğruladı: Ali Larican hayatını kaybetti
Sporting Lizbon'dan Şampiyonlar Ligi'nde müthiş geri dönüş!
Burak Yılmaz mağlubiyetin sebebini açıkladı
Ülkedeki petrolü Türkiye'ye gönderecekler! Resmen anlaştılar
Netanyahu'nun öldüğü iddialarına ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden esprili cevap
İran Meclis Başkanı: Hürmüz Boğazı'ndaki durum eskisi gibi olmayacak
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’ne İHA saldırısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı
İran Milli Kadın Futbol Takımı, İstanbul'a geldi!
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı
Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı farklı geçti
Suudi Arabistan: Bugün ülke topraklarına 38 kamikaze İHA ile saldırı girişimi oldu
