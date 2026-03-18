Fas, olaylı maç sonrası Afrika Kupası şampiyon ilan edildi

Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan olayların ardından CAF Temyiz Kurulu, Senegal'in sahadan çekilmesi nedeniyle maçı 3-0 hükmen Fas lehine tescilledi ve Senegal'in şampiyonluğunu iptal etti.
CAF Temyiz Kurulu, Senegal’in 2025 Afrika Kupası’ndaki şampiyonluğunu iptal etti. Böylece Fas, 2025 Afrika Kupası’nın şampiyonu ilan edildi.
Afrika Uluslar Kupası finalinde sahadan çekilen ve daha sonrasında sahaya tekrar dönerek şampiyon olan Senegal’in Fas karşısında 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildi.
Kupa, Fas’a teslim edilecek.
FİNALDE NELER OLMUŞTU?
90+2: Senegal attı, hakem saymadı, olay çıktı.
90+8: Fas, VAR uyarısıyla penaltı kazandı, olay çıktı.
90+12: Senegalli oyuncular, kararı protesto edip sahayı terk etti.
90+21: Senegalli oyuncular, Sadio Mane'nin çabasıyla geri döndü.
90+24: Brahim Diaz, panenka deneyip kaçırdı, maç uzadı.
94: Papa Gueye müthiş bir golle Senegal'i öne geçirdi.
120+3: Senegal, Fas topraklarında Fas'a karşı oynadığı finali kazandı.