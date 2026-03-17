Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’ne İHA saldırısı

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’ne İHA saldırısı

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, kamikaze İHA’larla düzenlenen saldırının hedefi oldu. Hava savunma sistemleri 3 İHA’dan 2’sini imha ederken, bir İHA’nın yerleşke duvarına isabet etmesi sonucu çevrede yangın çıktı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yerleşkesi çevresinde kamikaze İHA ile gerçekleştirilen saldırının ardından yangın çıktı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği 3 adet insanız hava aracı İHA ile saldırıya uğradı.

Büyükelçilikteki hava savunma sistemi söz konusu İHA’lardan ikisini havada imha ederken, bir diğerinin ise büyükelçiliğin duvarına isabet ettiği belirtildi.

Büyükelçilik yerleşkesi çevresinde yangın çıktı.

Irak makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

