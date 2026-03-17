Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’ne İHA saldırısı

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, kamikaze İHA’larla düzenlenen saldırının hedefi oldu. Hava savunma sistemleri 3 İHA’dan 2’sini imha ederken, bir İHA’nın yerleşke duvarına isabet etmesi sonucu çevrede yangın çıktı.

Irak makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.