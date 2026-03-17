Ülkedeki petrolü Türkiye'ye gönderecekler! Resmen anlaştılar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye kuzey Irak üzerinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı

Barzani, Irak petrolünün IKBY üzerinden Türkiye’ye ihraç edilmesine ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Barzani, "Ülkenin karşı karşıya kaldığı olağanüstü şartlar dikkate alınarak, hepimizin sorumluluğu olan bu ağır durumu aşmak için en kısa sürede Kürdistan Bölgesi boru hattından petrol ihracatına başlanmasına izin verilmesi kararı aldık." ifadelerini kullandı.

IKBY, BAĞDAT YÖNETİMİYLE ANLAŞTI

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye kuzey Irak üzerinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı.

Diğer konuların üzerine de Bağdat ile görüşmelerinin devam edeceğini kaydeden Barzani, "Bölgeye (IKBY’ye) ithalat ve ticaret üzerindeki kısıtlamaların acilen kaldırılması ve petrol ve doğalgaz şirketlerinin güvenli bir ortamda üretime devam edebilmeleri için gerekli garantilerin sağlanması amacıyla Bağdat ile görüşmelerimiz devam edecektir." dedi.

IRAK'TAN AÇIKLAMA: ANLAŞMA YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, yerel medyaya yaptığı açıklamalarda, IKBY üzerinden Ceyhan Limanı’na petrol ihracatının yeniden başlaması için Erbil ile anlaşmaya varıldığını doğruladı.

“Anlaşma yarın yürürlüğe girecek ve ihracat sabah saat 10:00’da başlayacak.” diyen Abdulgani, Kerkük petrolünün boru hattı üzerinden ihraç edileceğini ve önümüzdeki iki gün içinde ihracat miktarının günlük 250 bin varile ulaşmasının planlandığını belirtti.

