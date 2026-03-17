Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nden teşkilatlara çevrim içi bayramlaşma programında yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze ve bölgedeki saldırılarına dikkat çekerek savaşın yayılmaması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Türkiye’nin güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Erdoğan, ekonomiye olası etkileri sınırlamak adına adımlar attıklarını ifade etti. Muhalefeti de eleştiren Erdoğan, zor bir süreçte milli duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde online olarak AK Parti teşkilatları ile çevrimiçi olarak bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle oldu:

SAVAŞIN YAYILMAMASI İÇİN YOĞUN ÇABA HARCADIK

Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını bitirirken, sizlerin azizi milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Ramazan Bayramını gönülden tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetleri, ettiğimiz duaları katında inşallah kabul buyursun. Yüce Allah hepimizi sağlıkla, huzurla ve kardeşlik içinde idrak edeceğimiz nice Ramazanlara eriştirsin.

Ramazan-ı Şerifi maalesef bu senede buruk bir kalp ile idrak ediyoruz. 10 Ekim'de varılan ateşkesi yok sayan İsrail Gazze'de ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Bir de buna 28 Şubat'ta komşumuz İran'a karşı yine İsrail hükümetinin tahrikleri ile başlayan hava harekatları eklendi. Türkiye olarak kim yaparsa yapsın uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırılara tepkimizi ortaya koyarken savaşın yayılmaması için yoğun çaba harcadık.

GEREKLİ TEDİBRLERİ ALDIK

Ülkemizin hava sahasını ve güvenliğini ihlal eden unsurlara karşı da NATO müttefiklerimiz ile iş birliği içerisinde gerekli tedbirleri aldık.

Amacımız bu anlamsız, hukuksuz ve son derece yalnız savaşın bir an önce sona erdirilmesidir. Sabırlı ve sağduyulu bir politika ile provokasyonlara karşı içinde bulunduğumuz kritik süreci yönetiyoruz. Savaşın ülkemiz ekonomisine ve vatandaşlarımız menfi etkilerini sınırlı tutmak için gerekli adımları atıyoruz.

BEYEFENDİLERİN NELERLE UĞRAŞTIĞINI SİZLER DE TAKİP EDİYORSUNUZ

Partimizin çeyrek asra yaklaşan köklü tecrübesi, cumhur ittifakının iş birliği içinde hareket etmesi, ehliyetli ve liyakatli kadroların iş başında olması ile zor günlerde ülkemizin en büyük avantajlarından biridir. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin nasıl doğru, isabetli ve ferasetli bir tercihte bulunduğu gün geçtikçe çok daha iyi anlaşılmaktadır. 28 Şubat'tan beri ana muhalefetin gündemine bakmak bile bunun için yeterlidir.

Etrafımızda füzeler uçuşurken beyefendilerin nelerle uğraştığını sizlerde takip ediyorsunuz. Ne bölgemizde yaşanan kanlı savaş gündemlerinde ne de Türkiye'nin güvenliği ile ilgili bir dertleri var. Tek dertleri polemik üretmek, ona buna sataşmak, mahkemelerde kavga çıkarıp bundan siyasi rant elde etmek. Böyle bir dönemde bile yerli ve milli duruş sergilemekten uzaklar. Savaş dahil kendi ikballeri dışında hiçbir olayı umursamıyorlar. Öyle bir ruh hali içindeler ki değil bölgemiz dünya yansa hatta 3'üncü dünya savaşı çıksa bunların umurunda olmaz.

Bölgemizdeki hadiselerin vahameti ve bunların karşısında muhalefetin lakaytlığı bize mesuliyetimizin büyüklüğünü hatırlatmaktadır. Her fırsatı değerlendirmek suretiyle milletimiz irtibatımızı güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Ramazan boyunca iftar ve sahur programlarımızla bunları yapmaya çalıştık. Şehit yakınlarımızdan, dar gelirli vatandaşlarımıza kimi kimsesi olmayan yaşlılarımızdan, gençlerimize kadar toplumumuzun her kesimine ulaşmaya çalıştık. Kimseyi ayırmadık. Kimseyi dışlamadık. 86 milyonun her bir ferdini bağrımıza bastık. Sizlerden aynı tempoyu bayramda da devam ettirmenizi bekliyorum.