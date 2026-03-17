Netanyahu'nun öldüğü iddialarına ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden esprili cevap

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, öldüğüne dair iddialarla alay ederek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisinden Netanyahu’nun durumunu kontrol etmesini istediğini söyledi. Netanyahu’nun paylaştığı görüntülerde iki isim arasındaki samimi diyalog dikkat çekerken, Netanyahu’nun elindeki “suikast listesi” iddiası tartışma yarattı. Görüntülerde Netanyahu’nun listeden bazı isimleri sildiğini söylemesi dikkat çekti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, öldüğüne dair haberleri tiye alarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Başkan (ABD Başkanı Donald Trump) benden gelip iyi olup olmadığınızı kontrol etmemi istedi." dedi.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Huckabee ile aralarında geçen diyalogun görüntülerini paylaştı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Netanyahu'ya Trump'ın kendisinden durumunu kontrol etmesini istediğini ve Trump-Netanyahu ikilisinin iyi anlaştığını belirterek Netanyahu'nun "iyi olduğunu görmekten memnun olduğunu" söyledi.

Cebinden çıkardığı bir kağıdı göstererek bunun bir "suikast listesi" olduğunu ileri süren Netanyahu, Huckabee'ye, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'yi kastederek listeden iki kişiyi sildiğini ve kaç kişi kaldığını görebileceğini belirtti.