Burak Yılmaz mağlubiyetin sebebini açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, bireysel hatalar sebebiyle mağlup olduklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantında konuşan Yılmaz, büyük takımlara karşı küçük hataların yapılmaması gerektiğini belirtti.

İlk yarıda istediklerini sahaya yansıtabildiklerini dile getiren Yılmaz, "Duran top organizasyonlarında istediğimiz her şeyi yapabildik. Duran toptan gol atacakken yaptığımız hatayla geçişten mağlup duruma düştük. İkinci devre beraberliği yakaladık ama bireysel hatalardan yediğimiz gollerle mağlup olduk. Burada küçük hatalar yapmaman lazım, karşında büyük takım var. Cezayı keserler ve kestiler de. Ben oyuncularıma ilk devre gösterdikleri oyun için teşekkür ederim. İkinci yarıyla ilgili analizlerimizi yapmamız lazım." diye konuştu.

Son 2 maçtır kenarda olduğunu ve bir daha cezalı duruma düşmek istemediğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada sadece hocanın tavır ve davranışları değil, hakemlerin iletişimi de önemli. Hırsımdan, enerjimden zaman zaman agresif şekilde davranıyorum. Bununla alakalı çalışıyorum. Oyunla alakalı, ofansif-defansif baskısıyla ne yapması gerektiğini bilen bir takımım olduğunu düşünüyorum. Buraya 7 eksik gelip kapanmıyoruz. Biz bir takımız, diğer oyuncularım bugünler için var. Ne olursa olsun her an hazır olmak zorundayız."

Fenerbahçe'yi analiz etmenin zorluğuna değinen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe, beklediğimiz gibi çıktı. Hatta Levent'in sağ bek oynayacağını da tahmin ediyorduk. Fenerbahçe kimle oynarsa oynasın, başkanı kim olursa olsun bu statta çok fazla analize gerek yok. Burada Fenerbahçe 1-0, 2-0 öndedir. Fenerbahçe'nin ön tarafta çok özel oyuncuları var. Fenerbahçe'yi çok fazla analiz edemiyorsun. Analiz tabii yapmaya çalışıyoruz ama Fenerbahçe'yi çok analiz edemezsin. Fenerbahçe çok büyük, oyuncuları çok büyük. Biz bugün duran toptan gol bulabileceğimize çok inandık ama sonuçlandıramadık. Baş altı takımların burada çok fazla mücadele etmesi, mücadele ruhundan kopmaması gereken maçlar oynuyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Ülkedeki petrolü Türkiye'ye gönderecekler! Resmen anlaştılar
Ülkedeki petrolü Türkiye'ye gönderecekler! Resmen anlaştılar
Netanyahu'nun öldüğü iddialarına ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden esprili cevap
Netanyahu'nun öldüğü iddialarına ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden esprili cevap
İran Meclis Başkanı: Hürmüz Boğazı'ndaki durum eskisi gibi olmayacak
İran Meclis Başkanı: Hürmüz Boğazı'ndaki durum eskisi gibi olmayacak
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’ne İHA saldırısı
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’ne İHA saldırısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı
İran Milli Kadın Futbol Takımı, İstanbul'a geldi!
İran Milli Kadın Futbol Takımı, İstanbul'a geldi!
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı
Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı farklı geçti
Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı farklı geçti
Suudi Arabistan: Bugün ülke topraklarına 38 kamikaze İHA ile saldırı girişimi oldu
Suudi Arabistan: Bugün ülke topraklarına 38 kamikaze İHA ile saldırı girişimi oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, kalıcı barış için bölge ülkelerini ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Fidan, kalıcı barış için bölge ülkelerini ziyaret edecek
BETİMAR, Mart ayı anketini paylaştı! İlk sıradaki parti değişmedi
BETİMAR, Mart ayı anketini paylaştı! İlk sıradaki parti değişmedi
Erdoğan'dan savaş açıklaması! İsrail'in skandal kararına çok sert tepki
Erdoğan'dan savaş açıklaması! İsrail'in skandal kararına çok sert tepki