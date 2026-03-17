Sporting Lizbon'dan Şampiyonlar Ligi'nde müthiş geri dönüş!

Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında, ilk maçta 3-0 yenildiği Bodo/Glimt karşısında 5-0 galip gelerek toplamda 5-3'lük skorla çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Sporting Lizbon, 3-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Bodo/Glimt'i konuk etti. Portekiz ekibi, karşılaşmanın normal süresini 3-0 kazandı ve maçı uzatmaya götürdü. Uzatma dakikalarında bir gol daha bulan Lizbon, maçtan 5-0 galip ayrıldı ve toplamda 5-3'lük skorla çeyrek finale kaldı.

Sporting Lizbon'un gollerini 34'te Inacio, 61'de Pedro Gonçalves, 78'de penaltıdan Javier Suarez, 92'nci dakikada Araujo ve 120+2'de Rafael Nel kaydetti.

Bu sonucun ardından Sportign Lizbon, çeyrek finale yükseldi. Bodo/Glimpt ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.