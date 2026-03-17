Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "rüşvet almak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararının ardından Günel'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 'Rüşvet Almak' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İÇİŞLERİ'NDEN FLAŞ AÇIKLAMA: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İçişleri Bakanlığı, Kuşadası Belediye Başkanı Günel'in tutuklanmasının ardından harekete geçti.
Yapılan açıklamada, Günel'in görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
BELEDİYE MECLİSİ'NDE SEÇİM OLACAK
Günel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Kuşadası Belediye Meclisi'nde yeniden seçime gidilecek.