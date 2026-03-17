Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı farklı geçti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'ı konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 4-1 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 41, 68 ve 79. dakikada Dorgeles Nene ile 60. dakikada N'Golo Kante kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü 52. dakikada Maxim penaltıdan attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 60'a yükseltti. Sarı-laciverliler maç fazlasıyla lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Gaziantep FK ise 33 puanda kaldı.
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK da evinde Alanyaspor'la karşılaşacak.
Fenerbahçe 4 - 1 Gaziantep FK
90'Son düdük geldi ve karşılaşmayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.
90'Maçın sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.
79'GOL! Fenerbahçe, Nene'nin golüyle skoru 4-1 yaptı. Asensio'nun orta alandan araya attığı pasta savunma arkasına sarkan Nene ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Nene'nin şutunda top ağlara gitti.
68'GOL! Fenerbahçe, Dorgeles Nene'nin golüyle skoru 3-1 yaptı. Guendouzi'nin orta sahadan araya attığı pasta savunma arkasına sarkan Nene ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nene'nin vuruşunda top ağlara gitti.
60'GOL! Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin golüyle 2-1 öne geçti.
52'GOL! Gaziantep FK, Maxim'in golüyle 1-1 beraberliği yakaladı. Penaltı atışında topun başına geçen Maxim, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.
51'Pozisyonu VAR'da izleyen hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.
50'Sağ kanattan kullanılan kornerde top Fenerbahçe ceza sahasında Asensio'ya çarptı. Gaziantep FK'lı oyuncular elle oynama gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.
41'GOL! Fenerbahçe, Dorgeles Nene'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ani gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan topla birlikte süratlenen Cherfi çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cherif pasını Nene'ye verdi. Nene'nin penaltı noktasından yaptığı vuruşta top ağlara gitti.
32'Ceza sahasının sağında topla buluşan Bayo, doğrudan kaleyi düşündü. Bayo'nun sert şutunda topu Ederson kornere çeldi.
29'Fenerbahçeli oyuncular bu dakikalarda orta alanda top çeviriyor.
20'Brown sol kanattan içeriye yerden ortaladı. Ceza sahasında Asensio'nun şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
15'Sol çaprazanda ceza sahasına giren Nene'nin şutunda top kalecide kaldı.
11'Asensio kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Asensio'nun şutunda top baraja çarparak kornere gitti.
10'Cherif ceza yayının solunda yerde kaldı. Fenerbahçe kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.
3'Maxim sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma karşıladı.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Fenerbahçe - Gaziantep FK ilk 11'ler
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Oosterwolde, Yiğit Efe, Levent, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Nene, Cherif
Gaziantep FK: Mustafa, Perez, Mujakic, Melih, Bayo, Kozlowski, Abena, Gassama, Tayyip, Yusuf, Maxim