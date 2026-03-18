Tel Aviv'e füze yağdı güçlü patlamalar oldu siren sesleri gece boyu susmadı

İran'ın art arda düzenlediği misillemeler nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sirenler bir kez daha çaldı. Öte yandan İsrail basını İsrail basını, İran'ın düzenlediği misilleme füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, füzelerin önlenmesi esnasında ortaya çıkan şarapnel parçaları dahil 20 yere düşüş kaydedildiğini aktardı.

İran'ın kullandığı çok başlıklı füze nedeniyle Tel Aviv'de bir tren istasyonu, Ramat Gan bölgesindeki bir binada ve Ultra-Ortodoks Yahudilerin yaşadığı Bnei Barak bölgesi başta olmak üzere birçok noktada hasar oluştuğu aktarıldı.

Ramat Gan'da 2 kişinin saldırıda öldüğü bildirilirken, İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah" basındaki bu bilgiyi doğruladı ve 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı kaydedildi.

İran misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgesinde sirenler çaldı.

Güçlü patlama sesleri

Bölgedeki AA muhabiri, çoklu savaş başlığı taşıyan en az bir füzenin Tel Aviv semalarında görüldüğünü ve güçlü patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Holon'da bir bölgeye çok başlıklı füzenin bir parçasının isabet ettiğini ve hasarın meydana geldiğini aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin düşme ihbarı alınan noktaya sevk edildiği, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığı, gerekirse daha sonra güncelleme yapılacağı belirtildi.

Tel Aviv çevresinde çok başlıklı füze nedeniyle 4 noktada hasar meydana geldi

İran medyasının, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamını almak için yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin hava savunma sistemlerince önlenmeye çalışıldığı belirtildi.

İran'ın yeni misillemesinin ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldı

İran füzeleri nedeniyle İsrail'in güneyindeki Birüssebi, Gazze çevresindeki yerleşimler ile Necef'teki birçok bölgede sirenler çaldı.

Söz konusu bölgede, İsrail'in Dimona Nükleer Santrali ve Nevatim Hava Üssü gibi önemli tesislerin bulunduğu biliniyor.