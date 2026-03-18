Avrupa Birliği'nden Trump'a net mesaj: Sana yardım etmeyeceğiz!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile başlattığı İran savaşında, dünya petrol ticaretinin yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı kilit nokta oldu. ABD, Hürmüz Boğazı’ndaki felç olan deniz trafiğini gidermek için yüksek riskli bir deniz saldırısı başlatılması konusunda bastırıyor, hatta tehditler savuruyor. Ancak Avrupa Birliği, kelimenin tam anlamıyla ABD’ye rest çekti: “Bu savaşa girerken bize sorulmadı. Ayrıca bu savaş NATO’nun konusu değil. Hiçbir katkı sunmayacağız.”

Dünyadaki küresel petrol ticaretinin yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı, resmen olmasa da fiilen kapatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı müttefiklerine “Yardım edin, Hürmüz Boğazı’nı açalım” dese de Avrupa pek oralı görünmüyor.

Trump, “Diğer ülkelerle boğazın güvenliğini sağlamak için bizimle iş birliği yapmaları konusunda görüşmeler yürütüyoruz ve iyi bir yanıt aldığımızı düşünüyorum. Eğer iş birliği sağlanırsa harika, sağlanmazsa da harika. Unutmayın, NATO ülkelerinin pek çok örneğinde olduğu gibi biz her zaman NATO’nun yanındayız. Onlara Ukrayna konusunda yardım ediyoruz ve aramızda bir okyanus olmasına rağmen bu bizi etkilemiyor; yine de yardım ettik.” ifadelerini kullanmıştı.

"TRUMP, SAVAŞA BAŞLARKEN BİZE SORMADIN"

Bu kapsamda Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, en net konuşan isimlerden biri oldu “ABD ve İsrail bu savaşı başlatmadan önce bize sormadı. Ayrıca bu savaş NATO’nun konusu değil.” dedi. Merz ayrıca Almanya’nın bu savaşa katkıda bulunmayacağını da açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, savaş devam ederken müdahalenin imkânsız olduğunu savunarak, ateşkes ilan edilmesi şartıyla boğaza kadar uzanan deniz yollarını güvence altına alacak uluslararası bir koalisyon fikrini ortaya atmıştı.

ALMANYA, FRANSA, İSPANYA, İNGİLTERE: YARDIM ETMEYİZ

Ancak Fransız askeri uzmanlar da bu fikre kesin bir dille karşı çıkıyor. Sadece Almanya ve Fransa değil; İspanya, İngiltere, İtalya ve geri kalan birlik ülkeleri de ABD’ye, Hürmüz Boğazı konusunda yardım etmeyeceklerini açıkça belirtti. Çünkü ittifak içindeki genel kanı, bu savaşın NATO’nun gündemi olmadığı yönünde.