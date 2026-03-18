İsrail ile ABD'nin gizli yazışması sızdı İran itirafı gerçekleri ifşa etti bunlar çok kötü

İRAN savaşı gerçeklerini ortaya döken yazışmayı Washington Post gazetesi yayınladı. ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen diplomatik yazışmada, İsrail'in Tahran yönetiminin "kırılmadığı" ve "sonuna kadar savaşmaya hazır" olduğu değerlendirmesi yer aldı. İran savaşındaki gerçek durumu ifşa eden yazışmada, halkın ayaklanmasının ise katliamla biteceği değerlendirmesi bulunuyor.

Washington Post gazetesi (WP), 13 Mart Cuma günü ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği tarafından dolaşıma sokulan ve ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen diplomatik yazışmayı görüntüledi. Söz konusu gizli yazışma İran savaşı gerçekleri ifşa ederken, İsrail'in 'katliam' için halkı sokağa çekme niyetini de ortaya döktü.

İRAN SAVAŞI İTİRAFI

Buna göre diplomatik yazışmada, eski İran lideri Ali Hamaney'in saldırılarda hayatını kaybetmesine ve ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına rağmen Tahran yönetiminin "kırılmadığı" ve "sonuna kadar savaşmaya hazır" olduğu yönündeki İsrail değerlendirmesi yer aldı. Yazışmada, İsrailli yetkililerin İran'da ayaklanma çıkmasını umduklarını ve böyle bir durumda ABD'nin protestoculara destek vermeye hazır olması gerektiğini ifade ettikleri kaydedildi.

İRAN HALKI KATLEDİLİR

Gizli yazışmadaki asıl önemli kısım ise Netanyahu ve Trump'ın sık sık 'sokağa çıkın' çağrısı yaptıkları İran halkına yönelik tespit oldu. Belge Netanyahu'nun 'katliam' olacağını ön görmesine rağmen İran halkını sokaklara itmeye çalıştığını ortaya koydu.

*Gizli yazışmada İran protestocularının sokaklara dökülmesi halinde "katledileceği" belirtiliyor.

*Yazışmada bunun nedeninin İran Devrim Muhafızları Ordusunun "üstünlüğü elinde bulundurmasından" kaynaklandığı belirtiliyor.

ABD BASINI: İSRAİL KATLİAM İSTİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılar düzenledikleri İran'da halka "sokağa çıkın, sizi koruyacağız" mesajı veriyordu. Amerikan basını ise, gizli yazışmalarda İran'ın onları öldüreceğini yazdı. İsrailli yetkililer, iddiaya göre böyle bir olası katliamı istiyor.

GİZLİ YAZIŞMA GEÇEN HAFTADAN

Söz konusu diplomatik yazışmanın, 11-12 Mart tarihlerinde ABD'li yetkililer ile İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri arasında yapılan son görüşmeleri özetlediği öne sürülüyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.