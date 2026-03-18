Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çanakkale, yalnızca bir savaşın değil, inancın, fedakarlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletin en şanlı destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünün büyük bir gurur ve heyecanla idrak edildiğini belirtti.

Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla yad eden Erdoğan, "Çanakkale, yalnızca bir savaşın değil, inancın, fedakarlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır. Çanakkale'de iman dolu göğüslerin verdiği mücadele, milletimizin hürriyetinden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin göstergesi ve tarihi bir dönüm noktası olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu'nun dört bir yanından gelerek vatan toprağını savunmak için cepheye koşan kahramanların, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletçe tek yürek olduğunu ve vatan toprağını canları pahasına savunduğunu hatırlatan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Ecdadımızın ortaya koyduğu bu büyük direniş, yalnızca vatanımızın değil, dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayan mazlum milletlerin de kaderini değiştirmiştir. Çanakkale'de sergilenen kahramanlık, milletimizin kardeşliğinin, dayanışmasının ve ortak kaderinin en güçlü sembollerinden biridir. Bizler de bugün aynı ruh ve kararlılıkla, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken, ecdadımızın bize bıraktığı bu kutlu mirastan güç alıyoruz.

Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelen her türlü tehdide karşı en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatanı, daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Çanakkale kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

ÖNCEKİ HABERLER
Gerçek çıktı İran savaşının kritik ismi Ali Laricani öldürüldü! Meğer yanında da...
Gerçek çıktı İran savaşının kritik ismi Ali Laricani öldürüldü! Meğer yanında da...
Azerbaycan'dan İran adımı!
Azerbaycan'dan İran adımı!
Avrupa Birliği'nden Trump'a net mesaj: Sana yardım etmeyeceğiz!
Avrupa Birliği'nden Trump'a net mesaj: Sana yardım etmeyeceğiz!
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir binaya saldırdı
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir binaya saldırdı
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bolu'da yarın Romanya ile karşılaşacak
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bolu'da yarın Romanya ile karşılaşacak
Laricani öldükten sonra İran karıştı! Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
Laricani öldükten sonra İran karıştı! Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
Ramazan Bayramı'nda KGM'nin sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz oldu
Ramazan Bayramı'nda KGM'nin sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz oldu
Medipol uzmanı uyardı: Tüp bebek tedavisinde başarı sağlıklı yaşam ile artırılabilir
Medipol uzmanı uyardı: Tüp bebek tedavisinde başarı sağlıklı yaşam ile artırılabilir
İsrail ordusu Beyrut'ta çok katlı binayı böyle vurdu
İsrail ordusu Beyrut'ta çok katlı binayı böyle vurdu
İran’da İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir kişi idam edildi
İran’da İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir kişi idam edildi
Fenerbahçe Beko Olympiakos'a ikinci yarıda teslim oldu
Fenerbahçe Beko Olympiakos'a ikinci yarıda teslim oldu
ABD üssünün bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında art arda şiddetli patlamalar
ABD üssünün bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında art arda şiddetli patlamalar