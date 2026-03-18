Fenerbahçe Beko Olympiakos'a ikinci yarıda teslim oldu

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) 14. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 104-87 yenildi.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 31 karşılaşmada 22 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, zirvede yer alıyor.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Juan Carlos Peruga (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Hugues Thepenier (Fransa)

Olympiakos: Walkup 7, Ntilikina, Ward 6, Larentzakis, Vezenkov 24, Papanikolaou, Dorsey 10, Peters 9, Milutinov 6, Hall 4, McKissic 2, Fournier 36

Fenerbahçe Beko: Bacot, Baldwin 16, Metecan Birsen 3, Tucker 30, Boston 6, Tarık Biberovic 15, Onuralp Bitim, Zagars 2, Colson 13, Birch 2

1. Periyot: 23-29

Devre: 48-46

3. Periyot: 74-67

Yunanistan ekibi ise oynadığı 32 maçta 21 kez sahadan galip ayrılırken 11 müsabakada rakiplerine kaybetti. Olympiakos, lider Fenerbahçe Beko'nun ardından ikinci basamakta bulunuyor.

ABD üssünün bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında art arda şiddetli patlamalar
ABD üssünün bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında art arda şiddetli patlamalar
Tel Aviv'e füze yağdı güçlü patlamalar oldu siren sesleri gece boyu susmadı
Tel Aviv'e füze yağdı güçlü patlamalar oldu siren sesleri gece boyu susmadı
Fas, olaylı maç sonrası Afrika Kupası şampiyon ilan edildi
Fas, olaylı maç sonrası Afrika Kupası şampiyon ilan edildi
Sporting Lizbon'dan Şampiyonlar Ligi'nde müthiş geri dönüş!
Sporting Lizbon'dan Şampiyonlar Ligi'nde müthiş geri dönüş!
Burak Yılmaz mağlubiyetin sebebini açıkladı
Burak Yılmaz mağlubiyetin sebebini açıkladı
Ülkedeki petrolü Türkiye'ye gönderecekler! Resmen anlaştılar
Ülkedeki petrolü Türkiye'ye gönderecekler! Resmen anlaştılar
Netanyahu'nun öldüğü iddialarına ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden esprili cevap
Netanyahu'nun öldüğü iddialarına ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden esprili cevap
İran Meclis Başkanı: Hürmüz Boğazı'ndaki durum eskisi gibi olmayacak
İran Meclis Başkanı: Hürmüz Boğazı'ndaki durum eskisi gibi olmayacak
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’ne İHA saldırısı
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’ne İHA saldırısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı
İran Milli Kadın Futbol Takımı, İstanbul'a geldi!
İran Milli Kadın Futbol Takımı, İstanbul'a geldi!
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı