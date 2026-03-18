Galatasaray Liverpool'a karşı! Okan Buruk'un Anfield planı hazır: Kadroda sürpriz tercih
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazmaya devam ediyor. İstanbul’daki 1-0’lık galibiyetin ardından bu akşam Anfield’da çıkılacak rövanş maçı öncesi teknik direktör Okan Buruk’un planları netleşti. İşte İngiliz devini evinde devirmeyi planlayan Galatasaray’ın muhtemel 11’i ve taktiksel planı...
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u eleyerek bir tarih yazmak isteyen Galatasaray'da tüm hazırlıklar tamamlanırken, maça dair Okan Buruk'un planı da belli oldu.
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 340. randevusuna Liverpool karşısında çıkıyor. İlk maçtaki 1-0'lık avantajını koruyarak adını çeyrek finale yazdırmak isteyen sarı-kırmızılılar, turun kapısını aralamak için sahada olacak. Okan Buruk, Liverpool'un yüksek baskı ve hücum gücüne karşılık, savunma hatlarını sıkı tutarken kontra ataklarla etkili olmayı planladı.
Anfield'da büyük bir baskı ile karşılaşacaklarını tahmin eden Okan Buruk, geriden oyun kurarken baskı ihtimaline karşı çok fazla topla münakaşaya girmeden direkt hücumları tercih edecek. Öte yandan sarı-kırmızlı ekipte performansıyla büyük beğeni toplayan Rolland Sallai'nin de tekrar 11'e dönebileceği öğrenildi.
Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, ilk turda İtalyan devi Juventus'u elerken, bu turun ilk karşılaşmasında Liverpool'u da 1-0 ile geçti. Öte yandan Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.