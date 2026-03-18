BIST 13.218
DOLAR 44,21
EURO 51,24
ALTIN 7.109,13
HABER /  SPOR

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bolu'da yarın Romanya ile karşılaşacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur maçında Bolu'da Romanya ile mücadele edecek.

Abone ol

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından Almanya'nın ev sahipliğinde 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma yolunda milli takım, 2. tur maçında Romanya ile yarın saat 16.00'da Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Müsabakada İspanya'dan Javier Alvarez ve Yon Bustamante hakem ikilisi görev yapacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'yı elemesi durumunda sonraki turda Norveç ile karşı karşıya gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
