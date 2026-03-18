İsrail ordusu Beyrut'ta çok katlı binayı böyle vurdu

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok katlı bir binaya saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, Beyrut'un merkezi mahallelerinden Başura'daki tahliyesini istediği ve saldırı tehdidinde bulunduğu çok katlı binayı bombaladı.

Saldırının ardından bina yerle bir oldu. Bölgeden dumanlar yükseldi ve hedef alınan binanın çevresini toz bulutu kapladı.

İsrail ordusu, Beyrut'un Başura Mahallesi'nden bir bina ve çevresi için tahliyesini istemiş ve binaya saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yeni bir saldırı dalgası başlattı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine saldırıların başlatıldığı, Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen noktaların hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti merkezi ve çevresi için tahliye ve saldırı tehdidi yayımlamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırı tehdidinde bulunduğu bölgelerde yaşayan Lübnanlılara evlerini terk etme ve Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitme çağrısı yapmıştı.

Adraee'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı haritada, tehdit edilen bölgeler arasında Sur kent merkezinde Hamadiye ve çevresindeki Şebriha, Cullul Bahır, Zakuk el-Mefdi, Elıbas, Maşuk, Burç Şemali, Neba, El-Hoş, Reşidiyye ve Ayn Bial yer almıştı.

Lübnan'da yeni göç dalgası

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti merkezi ve çevresi için tahliye ve saldırı tehdidi yayımlamasının ardından kentten kuzeye doğru yoğun göç dalgası yaşanıyor.

