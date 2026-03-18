İsrail- ABD ve İran savaşında gözler 1 Nisan'da!
Donald Trump’ın klasik kriz refleksleri bu kez duvara tosluyor. Sahada denklem giderek karmaşıklaşırken, oyunun kurallarını değiştirebilecek hamleler birer birer gündeme geliyor. Uzmanlara göre perde arkasında çok daha büyük bir hesaplaşma hazırlanıyor. Tüm dikkatler ise dengeleri altüst edebilecek o kritik tarihe çevrilmiş durumda...
Trump, hem eski hem de yeni başkanlık döneminde çoğu zaman hızlı kararlar alarak ve gerektiğinde geri adım atarak krizleri yönetmeyi tercih etti. Ancak İran savaşı, bu yaklaşımı tamamen değiştirmiş durumda… Özellikle ekonomik araçlar (örneğin gümrük tarifeleri) kısa sürede uygulanıp geri çekilebilirken, askeri çatışmaların çok daha karmaşık ve öngörülemez dinamiklere sahip olduğu görülüyor.
Uzmanlar ise Trump’ın hızlı ve net zafer beklentisinin sahadaki gerçeklerle örtüşmediğine dikkat çekiyor. Çünkü bu savaşın sonucu yalnızca Washington’un kararlarına bağlı değil; İran’ın askeri ve stratejik hamleleri de belirleyici rol oynuyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI VE GERİLİMİ ARTIRMA TUZAĞI
Savaşın en kritik başlıklarından biri ise Basra Körfezi’ndeki enerji geçiş yolları. Trump yönetimi, özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışını güvence altına almaya çalışıyor. Ancak bu çaba, uzmanların ‘gerilimi artırma tuzağı’ olarak adlandırdığı riskli bir süreci de beraberinde getiriyor. Peki ama nasıl?
Bu senaryoya göre daha güçlü taraf, azalan getiriler karşısında üstünlüğünü kanıtlamak için saldırılarını artırma eğilimine giriyor. Axios’ta yer alan habere göre, Trump yönetiminden üst düzey bir yetkilinin verdiği demeçte, “İranlıların Hürmüz ile oynaması Trump’ı daha da inatçı hale getirdi” ifadelerini kullanması, bu riskin farkında olunduğunu ortaya koyuyor.