Gerçek çıktı İran savaşının kritik ismi Ali Laricani öldürüldü! Meğer yanında da...

İSRAİL dün İran savaşının en kritik ismi Ali Laricani'yi ve bir komutanı öldürdüğünü duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Laricani'nin x hesabından yapılan paylaşım 'hayatta' mesajı vermişti. Gerçek İran'ın resmi açıklaması ile ortaya çıktı. Ali Laricani İsrail saldırısında öldü. Ali Laricani'nin yanında oğlunun bulunduğu ve onunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

İRAN, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı. İsrail tarafından savaşın en kritik ismi olarak görülen Ali Laricani için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Bu sabah Laricani'yi ortadan kaldırdık” demişti.

İRAN İDDİAYI DOĞRULADI

İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile ilgili beklenen resmi açıklamayı yaptı. Sekreterlik, Laricani'inin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı.

OĞLU DA YANINDAYDI

İsrail basını, Ali Laricani’nin kaldığı apartmanda oğlu ve korumaları ile birlikte olduğunu yazdı. Haberlere göre Ali Laricani ile birlikte oğlu ve korumaları da öldürüldü.

PEZEŞKİYAN'DAN AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Laricani'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

-"Sevgili Laricani'nin kaybı acı ve nahoş. Kanı, insanlık tarihinin en cani rejiminin ellerinde döküldü."

LARİCANİ İRAN İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Ali Laricani, son haftalarda İran'daki güç dengelerinde öne çıkan isimlerden biri olarak gösteriliyordu. İsrail basını ve uluslararası yayın organlarında yer alan değerlendirmelere göre Laricani, Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünden sonra İran'ın güvenlik ve karar alma mekanizmasında daha da etkili hale geldi. Bazı haberlerde, geçiş sürecinde oluşturulan yapının en önemli aktörlerinden biri olduğu belirtildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI DA ÖLDÜRÜLDÜ

İran Devrim Muhafızları, Besic Gücü Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin İsrail saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı. İran tarafı, üst düzey komutanın kaybını doğrularken, bu durum bölgedeki askeri hareketliliğin en üst seviyeye çıkmasına neden oldu.