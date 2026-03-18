Adana'da uyuşturucu operasyonu: 72 bin 131 hap ele geçirildi

Adana'da bir evde 72 bin 131 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Sarıçam ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 72 bin 131 uyuşturucu hap, 574 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler A.S. (26) ve V.Ç'yi (27) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

144 MİLYON MAKARON YAKALANDI

Adana'da kaçak 144 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesindeki bir depoda arama yaptı.

Adreste 144 milyon makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.