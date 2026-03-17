Manisa'da dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi gözaltında

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "dolandırıcılık" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayla Mahallesi'nde durumlarından şüphelendikleri A.Y. (20), A.Y. (62), C.B. (50) ve G.Y'yi (31) durdurdu.

Zanlıların kimlik kontrolü ve üst aramalarında, farklı kişilere ait kişisel bilgi ve belgeleri içeren 11 evrak ele geçirildi. Durumun Cumhuriyet savcısına bildirilmesi üzerine evraklara el konularak inceleme başlatıldı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "dolandırıcılık" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlamasıyla tutuklandı.

Şüphelilere ait cep telefonlarında yapılan incelemede, yaklaşık 15 bin kişiye ait veri ve belgeleri içeren 300 sayfalık dijital rapor elde edildiği, ayrıca bazı mağdurlara yönelik para transferlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi.

