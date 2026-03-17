Manisa'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheliye tutuklama

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
lçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 1378 sentetik ecza, 19 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.