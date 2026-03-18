2019'dan beri kayıp olan Özbek kadını eşi öldürmüş! İfadesi herkesin kanını dondurdu
İstanbul Maltepe'de Temmuz 2019'dan beri kayıp olarak aranan Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'nın eşi Ersin Y. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cani koca ifadesinde "Yaklaşık 1,5 ay cesedi evde sakladım, kokunca toprak ve kireç döktüm. Daha sonra 3 parça halinde poşetleyip çöp konteynerlerine attım." dedi. Zanlı evde polis ekiplerine cinayeti nasıl işlediğini anlatırken cesedi sakladığı yeri de gösterdi.
İstanbul’un Maltepe ilçesinde Temmuz 2019’dan bu yana kayıp olarak aranan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva (36) ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
Kadının eşi Ersin Y.’nin ifadesine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde, Tursunboeva’nın yurt dışına çıkış yaptığına dair herhangi bir kayda rastlanmadı. Ayrıca adına kayıtlı cep telefonunun da söz konusu dönemde Türkiye’de aktif olarak kullanıldığı belirlendi.
Öte yandan Tursunboeva’nın ablası, çift arasında uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşandığını ifade etti.
Eşinin kafasına merdane ile vurdu
Sabah'tan Leyla Yıldız'ın haberine göre cani koca Ersin Y. ifadesinde 3 Temmuz 2019 tarihinde evde tartıştıklarını ve eşinin kafasına merdane ile vurduğunu belirterek "Vurduktan sonra kafasını önce mutfak tezgâhındaki mermere çarptı, ardından da mutfağın zeminine vurdu. Çok kan kaybetti, orada öldü. Aynı gün ailemi arayıp eşimin ülkesine döndüğünü, çocukları almalarını söyledim" dedi.