OYAK Çimento'ya EcoVadis'ten bronz madalya

TCC Group çatısı altında faaliyetlerini sürdüren OYAK Çimento, sürdürülebilirlik derecelendirme platformu olan EcoVadis'in 2026 yılı değerlendirmesinde, şeffaf raporlama anlayışı ve sürdürülebilir üretim yatırımları sayesinde bronz madalya almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Çimento, "Net-Sıfır" vizyonu doğrultusunda attığı adımlarla uluslararası arenada dikkati çekmeye devam ediyor.

Şirket, son olarak dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik derecelendirme platformu olan EcoVadis'in 2026 yılı değerlendirmesinde, şeffaf raporlama anlayışı ve sürdürülebilir üretim yatırımları sayesinde bronz madalya almaya hak kazandı.

Kurumsal sürdürülebilirlik performansını çevresel, sosyal, etik ve sürdürülebilir tedarik zinciri kriterleri üzerinden analiz eden küresel derecelendirme platformu EcoVadis, 175'ten fazla ülkede şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) karnesini tescilleyerek şeffaf bir değerlendirme sunuyor.

Söz konusu başarı, çevresel etkilerin azaltılması, etik çalışma standartları, insan hakları ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi gibi temel kriterlerde sergilenen sistematik çalışmaların bir sonucu olarak kaydedildi.

"Çevreye duyarlı yatırım hamlelerimizle yarının dünyasına değer katmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Çimento Alternatif Kaynak ve Çevre Direktörü Galip Tekiner, sürdürülebilir üretimin OYAK Çimento'nun gelecek stratejisinin merkezinde yer aldığını belirtti.

Tekiner, sürdürülebilir üretim anlayışlarının uluslararası ölçekte tescillenmesinden büyük gurur duyduklarını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"EcoVadis değerlendirmesinde yüzde 35'lik dilime girerek kazandığımız bronz madalya, sadece bir ödül değil, aynı zamanda 2050 Net Sıfır hedefimize yönelik kararlılığımızın ve ÇSY alanında yürüttüğümüz titiz çalışmaların da somut bir göstergesi. Düşük karbonlu bir gelecek inşa etmek adına karbon azaltım taahhütlerimize bağlı kalırken, dijitalleşme ve ileri veri analitiği çözümlerimizle üretim süreçlerimizi optimize etmeye, yüksek katkılı ve düşük emisyonlu ürün portföyümüzle sektöre rol model olmaya devam ediyoruz. Küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken, çevreye duyarlı yatırım hamlelerimizle yarının dünyasına değer katmayı sürdüreceğiz."​​​​​​​

