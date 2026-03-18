Beyninden tümör çıktı! Fatih Altaylı'dan açıklama ameliyat öncesi yaşadığı şoku anlattı

Gazeteci Fatih Altaylı, beynindeki tümörler nedeniyle bugün ameliyat masasına yattı. Operasyonun ardından sağlık durumu hakkında bilgi veren Altaylı, yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Altaylı, operasyon öncesi çekilen son MR'da beklenmedik bir durumla karşılaştıklarını belirterek, katıldığı Sözcü TV yayınında şunları söyledi:

"Operasyon öncesi son bir MR çekildi ve orada bir sürprizle karşılaştık. Mevcut tümörün büyümesine ek olarak yaklaşık 1,5–2 cm boyutlarında ikinci bir tümör daha ortaya çıktı. Daha önceki MR'larda bu yoktu.

Hoca 'hazır girmişken bunu da alalım' dedi. Gamma Knife denilen, gamma ışınlarıyla yapılan bir operasyon uygulandı. Bu, hocanın uzmanlık alanı; şimdiye kadar bu konuda yaklaşık 14 bin ameliyat yapmış. Operasyon normalde 1 saat 10 dakika sürecekti ama yaklaşık 2,5 saat sürdü. Oldukça başarılı geçti."

3 yılda büyümeyen tümör cezaevi sürecinde hızlı büyümüş

Altaylı, tümörün ilk olarak 3-4 yıl önce tespit edildiğini ve takip edildiğini belirtti. Cezaevinde geçirdiği dönemde tümörün büyüdüğünü ifade eden Altaylı, stresin etkisine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Açıkçası stresin etkisi olmuştur diyemeyiz ama hiç etkisi yoktur da diyemeyiz. Normalde üç yılda neredeyse hiç büyümeyen tümör, cezaevi sürecinde daha hızlı büyümüş görünüyor. Bunun stresle ilgisi olabilir ama kesin konuşmak zor. Orada da şartları mümkün olduğunca katlanılabilir hale getirmeye çalıştım ama sonuçta sevdiklerinden ayrı kalmak, yaşanan sıkıntılar insanı etkiliyor. Bunun etkisi olmuş olabilir ama kesin neden budur diyemeyiz."

Altaylı, şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu, kafasında dört küçük delik bulunduğunu ve bir yıl boyunca düzenli kontrollerinin yapılacağını sözlerine ekledi.