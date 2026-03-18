Bakanlıktan açıklama! Ailelere ekstra 7.500 TL ödeme verilecek...
Ekonomik olarak zorlanan vatandaşlara destek bakanlıktan geldi. Aileler hızla desteklenmeye devam ediyor... Ailelere yapılacak 7500 TL ödeme hakkında da flaş detaylar açıklandı. İşte aile destek ödemeleri hakkında merak edilen tüm detaylar...
Ailelere yönelik devlet tarafından başlatılan destekler tüm hızıyla devam ediyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eğitim çağında çocuğu olan haneler için yeni bir nakdi yardım paketi hazırladı.
Devlet, sosyal yardım kriterlerine uygun olan ailelere çocuk başına 7.500 TL tutarında eğitim desteği sunuyor.
Bu hamle, özellikle dar gelirli vatandaşların eğitim masrafları karşısında ezilmesini engellemeyi amaçlıyor.
HEDEF ÇOCUKLARIN OKULDAN KOPMAMASI
Bakanlık, bu ödemeyle çocukların okuldan kopmamasını hedefliyor.
Sosyal devlet ilkesi gereği başlatılan bu program, ilkokuldan üniversiteye kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.