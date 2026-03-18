Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz oldu! CHP bu son iddiasında
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret talep edilmeyecek. CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, özelleştirilme planına alınan köprü ve otoyolların son kez ücretsiz olduğunu iddia etti.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 22 Mart Pazar gün sonuna kadar ücretsiz olacak.
Yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.
CHP'DEN SON KEZ OLACAK İDDİASI
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, özelleştirme planına alındığını ifade ettiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 7 otoyolun bu bayram son kez ücretsiz olacağını iddia etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı;
-Bu bayramda yollara düşecek vatandaşlarımıza duyurulur!
-Son kez bu yıl, Ramazan bayramında kamuya ait ücretli köprü ve otoyollar ‘son kez’ ücretsiz olacak.
-AK Parti’nin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 7 otoyolu özelleştirme planına göre; Gelecek yıldan itibaren, bayramlarda bu köprüler ve otoyollar artık ücretsiz olmayacak.
Şehir içi toplu taşıma bayramda ücretsiz
Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 20 Mart Cuma saat 00.00'dan 22 Mart Pazar gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.