Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Özel'in 'Mal varlığı' iddiasına yanıt: O belgeler sahte ve düzmece

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel tarafından hakkında ortaya atılan mal varlığı iftiralarına bir kez daha yanıt verdi. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Gürlek, "O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler." dedi. Bakan Gürlek, kendi üzerine kayıtlı 4 taşınmaz bulunduğunu, taşınmazların değerinin de belli olduğunu söyleyip, "Benim verilemeyecek hesabım yok." dedi. Gürlek manevi tazminat davası açacaklarını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel tarafından hakkında ortaya atılan mal varlığı iftiralarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. “O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler.” diyen Bakan Gürlek, belgelere dayanak olarak gösterilen “ID” numaralarında da Akın Gürlek yazmadığını belirtti.

CHP Lideri Özgür Özel’in amacının “Asrın Yolsuzluk Davasını” perdelemek olduğuna dikkat çeken Bakan Gürlek, sözlerine şöyle devam etti:

“Özgür Özel'in birinci amacı burada Asrın Yolsuzluğunuperdelemek. İkinci amacı biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde bir Manisa ilinde benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada tabii Muhittin Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu.

Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi Asrın Yolsuzluk Davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa’da benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası.”

4 TAŞINMAZIM VAR

Bakan Gürlek, kendi üzerine kayıtlı 4 taşınmaz bulunduğunu, taşınmazların değerinin de belli olduğunu anlatan Bakan Gürlek, “Benim verilemeyecek hesabım yok. Bu konuda da zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. İşte örnek belgeler sunuyor, tapu belgeleri, bunların hepsi gerçek dışı, sahte belgeler. Zaten sahte hemen ortaya çıkar ki burada da mahkeme tapuyu yazacak.” dedi.

Lüksemburg'a hiç gitmedi

Öte yandan Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Bakan Akın Gürlek, kendisine yönelik ortaya atılan yat iddialarına ilişkin olarak; Hayatında Lüksemburg’a gitmediğini, yüzme dahi bilmediğini, pasaport kayıtlarında da bu yönde herhangi bir giriş-çıkış bulunmadığını belirtti.